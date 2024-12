Bundesliga-Rechte: ProSiebenSat.1 zeigt neun Spiele live im Free-TV und auf Joyn

Neun Spiele live im Free-TV: ProSiebenSat.1 hat sich bis 2029 erneut Rechte an der Fußball-Bundesliga gesichert. Wo sind die Spiele zukünftig zu sehen?

ProSiebenSat.1 hat erneut das einzige exklusive Live-Free-TV-Paket an der Fußball-Bundesliga erworben. Um alle Spiele live am Bildschirm verfolgen zu können, benötigen die Fans weiterhin zwei Abos. Das Topspiel der 2. Liga überträgt künftig ein anderer Sender, die ARD-"Sportschau" bleibt.

Die Ergebnisse der Auktion der TV-Rechte im Überblick:

ProSieben/Sat.1

Die Sendergruppe wird auch in Zukunft neun Spiele der Fußball-Bundesligen live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Zuletzt liefen die Partien bei Sat.1. Der Sender zeigte den Supercup, die Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag, vier Relegationsspiele sowie das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.

Der Pay-TV-Sender überträgt künftig das Bundesliga-Spiel am Freitagabend sowie alle Erstliga-Spiele am Samstag einzeln - inklusive des Topspiels um 18:30 Uhr. Außerdem bietet Sky seinen Kund:innen alle Spiele der 2. Bundesliga live.

"Die Bundesliga ist das Herzstück des deutschen Fußballs. Gerade in Zeiten zunehmender Fragmentierung ist es uns ein Anliegen, den Fußball-Interessierten die absoluten Leckerbissen verlässlich auf Joyn und in SAT.1 zeigen zu können", so Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1. Mit Moderator Matthias Opdenhövel werde man auch weiter dem Publikum einzigartige Live-Abende bieten.

DAZN

Der kostenpflichtige Internet-Sportsender hat sich die Spiele die 1. Liga am Sonntag gesichert sowie die Konferenzschaltung am Samstag, die bisher bei der Konkurrenz lief und - vor der Umbenennung von Premiere zu Sky - dort erfunden wurde.

ARD

Die ersten Zusammenfassungen am Samstagnachmittag im Free-TV laufen weiter im Ersten bei der "Sportschau". Die Sendung ist seit Jahrzehnten die wichtigste Fußballsendung des Landes und hat seit der Saison 2003/04 wieder die exklusiven Rechte für die Höhepunkte der Liga im frei empfangbaren Fernsehen.

ZDF

Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga laufen am Samstagabend auch zukünftig im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Somit sind die ersten Bilder des Erstliga-Topspiels um 18.30 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen weiterhin im Zweiten zu sehen.

RTL

Der Privatsender sicherte sich die Rechte für das Top-Spiel der 2. Liga am Samstagabend, das bis zum Ende der laufenden Spielzeit bei Sport1 übertragen wird.

Sport1

Der Spartensender zeigt wie bisher am Sonntag bis in den frühen Nachmittag die Höhepunkte der Bundesliga-Partien vom Freitag und Samstag - unter anderem in der Talksendung "Doppelpass".

"Bild", "Sport Bild" und "Welt"

Das Medienhaus Axel Springer sicherte sich die Rechte für die sogenannten Highlight-Clips mit bis zu zwei Minuten Länge. Diese können montags ab Mitternacht nach den Spieltagen als kostenfreie Videos auf den Kanälen von "Bild", "Sport Bild" und "Welt" im Internet abgerufen werden.