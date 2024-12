Krawalle in Guinea: Wohl Dutzende Fans bei Massenpanik getötet

Kurz vor dem Schlusspfiff fliegen Steine bei einem Fußballspiel im westafrikanischen Conakry. Die Sicherheitskräfte setzen Tränengas ein, es kommt zur Panik. Die Zahl der Opfer ist noch unbekannt.

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Fußballspiel in Guinea ist es zu chaotischen Szenen gekommen.

Nach einer Entscheidung des Schiedsrichters gerieten die Fans zweier Teams aneinander, es kam zu einer Massenpanik.

Dutzende Menschen kamen Berichten zufolge ums Leben.

Bei einer Massenpanik unter Fußballfans in Guinea sind örtlichen Medien zufolge dutzende Menschen getötet worden. Am Sonntagabend (1. Dezember) kam es in der Stadt Nzerekore zu Zusammenstößen zwischen Fans der Mannschaft der Stadt und aus Labe während eines Lokalturniers. Offizielle Informationen zur Zahl der möglichen Verletzten und Toten gab es zunächst nicht.

Zu dem Zwischenfall kam es nach ersten Berichten in der 84. Spielminute, in der noch keine der beiden Mannschaften ein Tor erzielt hatte. Als der Schiedsrichter die Rote Karte gegen einen Spieler der Mannschaft aus Labe zückte, begannen Fans des Teams, Steine zu werfen.

Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, dabei brach Panik bei den Zuschauern aus. Das Fußballspiel war Teil einer Kampagne der in Guinea herrschenden Militärjunta unter der Führung von Mamady Doumbouya.

Militärjunta kämpft gegen Unruhe im Land

Regierungschef Amadou Oury Bah sprach in einem Post auf der Plattform X von Opfern, ohne eine genaue Zahl von Toten oder Verletzten zu nennen. Die Behörden arbeiteten intensiv daran, wieder Ruhe herzustellen, schrieb er und rief zur Ruhe auf, damit Rettungsdienste nicht an der Erstversorgung der Verletzten gehindert würden.

Die Regierung werde eine weitere Stellungnahme veröffentlichen, "sobald sie alle relevanten Informationen zu diesen bedauerlichen Vorfällen gesammelt hat", kündigte Bah an.