Bundestagswahl: Das ist der Unterschied zwischen Wahl-O-Mat und Real-O-Mat

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Nie war die politische Zeit so unübersichtlich - aber sie war auch noch nie spannender. Um sich im Parteiendschungel besser zurechtzufinden, können Wähler:innen online ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien abgleichen.

Welche Partei vertritt die eigene Position am besten? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Helfen dabei soll nun - neben dem Wahl-O-Mat - ein weiteres Online-Tool. Seit dem 29. Januar kann der Real-O-Mat kostenlos genutzt werden, um Orientierung vor der Wahl zu bekommen.

Entscheidungs- und Orientierungshilfe Wahl-O-Mat

Das Wahlrecht ist eine zentrale Errungenschaft der Demokratie. Seine Stimme abgeben zu können, ermöglicht es Bürger:innen, aktiv an politischen Entscheidungen teilzunehmen. Damit man eine Partei wählt, die den eigenen Ansichten und Vorstellungen am nächsten kommt, gibt es die Möglichkeit, den Wahl-O-Mat zu nutzen, den es bereits seit 2002 gibt und der als feste Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen gilt. Durch das Beantworten von Thesen werden die eigenen Positionen mit den Wahlprogrammen der Parteien verglichen. Ziel ist am Ende eine Rangliste der Parteien zu zeigen, die auf den Übereinstimmungen basiert.

Neue Entscheidungshilfe Real-O-Mat

Ganz neu hinzugekommen für die eigene Entscheidungsfindung ist der Real-O-Mat. Dieser unterscheidet sich vom Wahl-O-Mat in ihrer Herangehensweise. Während der Wahl-O-Mat auf den offiziellen Aussagen und Programmen der Parteien basiert, analysiert der Real-O-Mat anhand von 20 Thesen nicht nur die Versprechen, sondern auch das tatsächliche Abstimmungsverhalten der Parteien in der Vergangenheit. Es werden sozusagen Taten statt Worte verglichen. Damit soll gezeigt werden, ob Parteien auch wirklich das umsetzen, was sie angekündigt und versprochen haben.

Tatsächliches Abstimmungsverhalten der Parteien steht im Fokus

Nachdem Nutzer:innen des Real-O-Mat ihre Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung zu 20 Fragen von Digital- bis Finanzpolitik abgegeben haben, erhalten diese schnell den Überblick über die Parteien, die die eigenen Positionen am besten vertreten. Und zwar nicht nur im Wahlkampf, sondern ganz besonders im Bundestag, so "Netzpolitik.org".

Der Real-O-Mat zeigt am Ende der Befragung das Ergebnis als Prozentangabe. Diese gibt an, wie stark die Positionen mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der Parteien korrelieren. Die Nutzer:innen werden aber neben Fragen auch noch mit wichtigen und ausführlichen Informationen und Begründungen zum Abstimmungsverhalten der Fraktionen versorgt. Entwickelt wurde der Real-O-Mat von der Transparenzplattform "FragDenStaat", als Partner:innen werden unter anderem "abgeordnetenwatch.de", Wikimedia Deutschland und Sea-Watch genannt.