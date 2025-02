Bundestagswahl: Wen Sie wählen, wenn Sie nicht wählen

Die Nichtwähler-Fraktion ist bei den allermeisten Wahlen ziemlich groß. Doch der Verzicht auf die Stimmabgabe kann weitreichende Auswirkungen haben.

Die Bundestagswahl - die nächste steht am 23. Februar an - ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Demokratie, bei dem Bürger:innen ihre politischen Vertreter:innen wählen können. Doch was passiert mit den Stimmen, wenn man nicht wählen geht? Laut der Bundeswahlleiterin bleiben Nichtwählende ebenso wie ungültige Stimmen für die Sitzverteilung unerheblich. Die Anzahl der Sitze einer Partei im Deutschen Bundestag richtet sich nach den abgegebenen Zweitstimmen für deren Landeslisten.

Auch Nicht-Wähler:innen haben Einfluss

Im Gegensatz zu den ungültigen Stimmen werden die Nicht-Wählenden bei der Berechnung der Wahlbeteiligung nicht mit einbezogen, wie es auf der Homepage der Bundeswahlleiterin heißt. Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 76,4 Prozent, was bedeutet, dass sich 23,6 Prozent der Wahlberechtigten – etwa 14,5 Millionen Menschen – nicht an der Wahl beteiligten. Diese hohe Zahl zeigt das Potenzial für eine Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse, sollte die Wahlbeteiligung steigen.

Wenn weniger Menschen wählen, erhöht sich das Gewicht der Stimmen derjenigen, die tatsächlich ihre Stimme abgeben. Beispielsweise bedeutet eine geringe Wahlbeteiligung, dass Parteien mit einer treuen Wählerbasis im Verhältnis mehr Sitze gewinnen können.

Manche Parteien profitieren vom Nicht-Wählen

So ergab eine Analyse des Bundeswahlleiters zur Bundestagswahl 2017, dass bei einer Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent Parteien wie die CDU/CSU und die SPD prozentual mehr Sitze erhielten als bei einer hypothetischen höheren Beteiligung. Dies verdeutlicht, dass Nicht-Wählen zu einer Verschiebung der politischen Macht führen kann.

Nicht zu wählen begünstigt die Parteien, die man nicht gewählt hätte. Denn während die eigene Partei eine mögliche Wählerstimme verliert, werden alle anderen Stimmen möglicherweise bedeutender. Zudem sinkt das Quorum, also die Anzahl an Stimmen, zum Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde.

Ein weiteres Beispiel ist die Bundestagswahl 2021, bei der die Wahlbeteiligung bei etwa 76,6 Prozent lag. Kleinere Parteien wie die FDP und die Grünen konnten ihre Wähler:innen stärker mobilisieren, was ihnen mehr Einfluss im Bundestag verschaffte. Wäre die Wahlbeteiligung höher gewesen, hätten diese Parteien möglicherweise weniger Sitze erhalten.

Extremisten könnten es leichter haben

Ähnlich war es bei Europawahl 2024, bei der die Wahlbeteiligung nur bei 64,7 Prozent lag. Dies bedeutet, dass 35,3 Prozent der Wahlberechtigten – etwa 21,8 Millionen Menschen – nicht zur Wahl gingen. Nicht-Wählen kann also erheblich zur politischen Machtverschiebung beitragen, da Parteien mit engagierter Anhängerschaft relativ gesehen stärker profitieren können.

Nicht-Wählen kann auch dazu führen, dass extremistische Parteien wie die AfD leichter in den Bundestag einziehen. Sie haben oft eine feste Wählerbasis, die unabhängig von der allgemeinen Beteiligung zur Wahl geht. Dies könnte potenziell dazu führen, dass diese Parteien mehr Einfluss gewinnen, als sie bei einer höheren Wahlbeteiligung hätten.