BVB setzt Bayern mit Tore-Gala unter Druck - Befreiungsschlag von Hoffenheim

Borussia Dortmund lässt im Rennen um die Meisterschaft nicht nach. Gegen den 1. FC Köln feierte der BVB einen echten Kantersieg. Im Tabellenkeller gibt es ein Lebenszeichen von der TSG Hoffenheim.

Das Wichtigste in Kürze Borussia Dortmund baut mit einer Tore-Gala gegen Köln Druck auf den FC Bayern auf.

Am anderen Ende der Tabelle sammeln Schalke, Hoffenheim und Bochum wichtige Punkte.

RB Leipzig hingegen verliert nach dem Champions-League-Debakel gegen ManCity auch in der Liga an Boden.

Borussia Dortmund hat mit einem Kantersieg den Druck auf den FC Bayern erhöht und zumindest für einen Tag die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB siegte am Samstagabend gegen den 1. FC Köln klar mit 6:1 (4:1) und liegt mit 53 Punkten nun einen Zähler vor den Münchnern, die am Sonntag bei Bayer Leverkusen zu Gast sind. Damit gehen die Dortmunder nach der Länderspiel-Pause mit viel Rückenwind ins Spitzenspiel bei den Bayern am 1. April.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat unterdessen ihre sportliche Talfahrt gestoppt und dem zuvor angezählten Trainer Pellegrino Matarazzo vermutlich den Job gerettet. Die Kraichgauer setzten sich im Kellerduell mit Hertha BSC zu Hause mit 3:1 (2:0) durch und holten im sechsten Spiel unter Matarazzos Leitung die ersten drei Punkte. Bei einer erneuten Niederlage hätte dem früheren Stuttgarter Coach übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Entlassung gedroht.

Hoffenheim kann doch noch gewinnen

Dank des ersten Bundesligasieges seit fünf Monaten kletterte Hoffenheim in der Tabelle auf den 15. Platz, einen Rang dahinter ist Hertha positioniert. Neues Schlusslicht ist der VfB Stuttgart nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg. Der FC Schalke 04 rettete beim 1:1 (0:0) beim FC Augsburg in der Nachspielzeit immerhin einen Punkt. Der VfL Bochum verschaffte sich dank des überraschenden 1:0 (0:0) gegen RB Leipzig etwas Luft im Tabellenkeller.

Die Dortmunder Raphael Guerreiro (15.), Sebastien Haller (17.), Marco Reus (32.) und Donyell Malen (36.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nachdem Davie Selke die Kölner Tormisere nach vier Spielen ohne Treffer beendete (42.), schraubten Haller (69.) und Reus (70.) den Dortmunder Sieg weiter in die Höhe.

In Sinsheim erzielte Andrej Kramaric mit zwei verwandelten Elfmetern (24. und 37.) die ersten beiden Tore für Hoffenheim, Ihlas Bebou (51.) erhöhte auf 3:0. Hertha konnte auch von der Roten Karte für TSG-Profi Munas Dabbur (71.) nicht mehr profitieren und kam nur noch zum Ehrentreffer durch Stevan Jovetic (90.+2).

RB Leipzig patzt auch in der Bundesliga

Erhan Masovic köpfte Bochum kurz nach dem Seitenwechsel zur Führung. Danach drückten die Leipziger, doch vier Tage nach dem 0:7 in der Champions League bei Manchester City gab es den nächsten schweren Rückschlag für die Sachsen.

Die stark abstiegsgefährdeten Schalker gerieten durch ein Gegentor von Arne Maier (51.) in Rückstand. Nach der Roten Karte für den Augsburger Ermedin Demirovic (53.) wegen eines groben Foulspiels kamen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marius Bülter (90.+3) noch zum verdienten Ausgleich.

In Stuttgart erzielte Angreifer Omar Marmoush in der 56. Minute das Tor des Tages für Wolfsburg, das sich mit dem hart erkämpften Sieg weiter Hoffnungen auf den Europapokal machen darf.