BYD stellt revolutionäres Schnellladesystem vor - Aktie schießt auf Rekordhoch

Der chinesische Autobauer BYD hat mit seiner neuen E-Auto-Plattform, die das Laden drastisch verkürzen soll, die Branche beeindruckt. Die Technologie ermöglicht Megawatt-Ladeleistungen, die in nur fünf Minuten Energie für 400 Kilometer liefern, und könnte den Markt revolutionieren.

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat mit der Vorstellung einer neuen E-Auto-Plattform, die die Ladezeit erheblich verkürzen soll, für Aufsehen gesorgt. Laut Firmengründer Wang Chuanfu ermöglicht die Technologie Spitzen-Ladeleistungen von einem Megawatt, wodurch innerhalb von fünf Minuten genug Energie für eine Fahrt von 400 Kilometern nachgeladen werden kann. Damit wäre der Ladeprozess nur unwesentlich länger als das derzeitige Tanken mit Benzin und Diesel.

Aktie auf Allzeithoch

"Das ist das erste Mal, dass Megawatt-Laden erreicht wurde", betonte Chuanfu während einer Online-Veranstaltung. Die Technik soll zunächst in zwei Modellen zum Einsatz kommen, der Limousine Han und dem SUV Tang. In der Elektroauto-Branche gilt schnelles Laden als entscheidender Faktor für den Durchbruch der Technologie. Bisher gibt es jedoch keine Schnelllader auf dem Markt, die mit einer Leistung von einem Megawatt arbeiten können.

Die neueste Generation von Tesla-Superchargern erreicht eine Leistung von 500 Kilowatt, was im Vergleich zu BYDs neuer Plattform deutlich geringer ist. Um die neue Technologie zu unterstützen, plant BYD den Aufbau von 4000 eigenen Ultraschnellladern in China, die speziell für die neuen Fahrzeuge konzipiert sind.

Die Vorstellung der neuen Technologie stieß bei Anlegern auf Begeisterung. Die BYD-Aktie stieg am Dienstag in Hongkong um 1,14 Prozent auf 384,57 Hongkong Dollar und erreichte im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeithoch von 408,80 Hongkong Dollar. Im Gegensatz dazu reagierte die Tesla-Aktie negativ auf die Ankündigung von BYD. Kurz nach der Bekanntgabe fiel der Kurs um rund vier Prozent, bevor er sich auf 228,01 Dollar erholte, was einem Tagesverlust von 2,22 Prozent entspricht.

BYD verdrängt Tesla wohl bald vom Spitzenplatz

Der chinesische Autobauer BYD hat im letzten Jahr 1,76 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft und lag damit nur knapp hinter Tesla. Das Unternehmen von Elon Musk kam im gleichen Zeitraum auf einen Absatz von 1,79 Millionen E-Autos. Aktuell ist die Nachfrage an Tesla wegen des erratischen Verhaltens von Musk aber deutlich eingebrochen - allein in Deutschland um 70 Prozent. BYD ist also auf dem besten Weg, die meistverkaufte Elektroautomarke der Welt zu werden.