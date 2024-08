 Cannabis-Messe in Düsseldorf: Das erwartet Besucher bei der "Cannafair"

Hier dreht sich alles ums Kiffen und mehr: Die Cannabismesse "Cannafair" hat in Düsseldorf ihre Pforten geöffnet. Nicht zum ersten Mal. Aber ganz neu - seit Legalisierung - unter völlig neuen Voraussetzungen.

Die Hanfmesse "Cannafair" wird an diesem Wochenende (23. bis 25. August) bereits zum vierten Mal der Hotspot rund um Cannabis sein. Dieses Mal sogar unter einem ganz besonderen Stern - denn die unlängst durchgesetzte Legalisierung von Cannabis wird sicher einiges verändern.

"Cannafair" erwartet einen Besucherrekord

Wie "Cannafair" in einer Pressemitteilung schreibt, sollen dieses Jahr bis zu 20.000 Gäste und damit so viele Besucher:innen wie noch nie erwartet werden. Das mag auch an der Legalisierung liegen. Denn Cannabis zählt nun nicht mehr zu den Betäubungsmitteln.

Im Video: Neuer Grenzwert für Cannabis-Konsum am Steuer gilt ab sofort

Insgesamt werden über 250 Aussteller:innen aus unterschiedlichen Cannabis-Segmenten die Besucher:innen begrüßen, informieren und inspirieren. "Egal, ob man nur neugierig ist oder sich mit dem Thema Cannabis schon länger beschäftigt – unsere Messe bietet vielfältige Einblicke für jeden Wissensstand", so Veranstalter Matthieu Lambert.

Im Fokus der Messe steht das Thema Anbau

Wie die Veranstalter mitteilen, soll dieses Jahr der Anbau von Cannabis im Fokus stehen. Besucher:innen können sich über Dünger, Substrate, Lampen, Growboxen sowie Produkte für die Aufbewahrung und Verarbeitung von Cannabis informieren.

Hersteller für und von Drehzubehör, Vaporizern, CBD, Kleidung und Kosmetik sowie Produzenten von pharmazeutischem Cannabis runden das Messeangebot an Ausstellern ab.

Cannabismesse mit Fahrsimulator

Besonderes Highlight: Zum ersten Mal soll sogar ein Fahrsimulator auf der Messe vertreten sein. Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e. V. wird dieses Gerät betreiben und will Konsument:innen damit zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Substanzen wie Cannabis im Straßenverkehr sensibilisieren. "Nach der Cannabis-Teillegalisierung ist es uns besonders wichtig, unseren Gästen einen bewussten Umgang mit Cannabis zu vermitteln", kommentiert Lambert den erstmaligen Einsatz des Simulators.