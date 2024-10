Hat mir Vater genommen: Tochter von prominentem Trump-Freund warnt vor Wiederwahl

Die Tochter von Rudy Giuliani zieht Parallelen zwischen dem Schicksal ihrer Familie und dem der USA, sollte Donald Trump erneut ins Weiße Haus einziehen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Caroline Giuliani, die Tochter von Rudy Giuliani, hat vor der Wiederwahl Trumps zum US-Präsidenten gewarnt.

Das Leben ihres Vaters, des Bürgermeisters von New York während der Terroranschläge des 11. September 2001, sei "zerbrochen", seit der sich mit Trump verbündet habe.

Während der Präsidentschaft von Donald Trump wurde Rudy Giuliani dessen Rechtsberater und persönlicher Anwalt.

Sie habe ihren Vater an Trump verloren. Sie könne es nicht ertragen, auch das Land an ihn zu verlieren: Mit diesen Worten hat die Tochter von Rudy Giuliani, dem Bürgermeister von New York während der Terroranschläge des 11. September 2001 und späterem Anwalt von Donald Trump, vor der Wiederwahl Trumps als US-Präsident gewarnt, berichtet der "Spiegel" (1. Oktober) unter Berufung auf einen Beitrag von Caroline Giuliani für "Vanity Fair".

Darin schreibt die 35-jährige Regisseurin, das Leben ihres Vaters sei "zerbrochen", seit der sich mit Trump verbündet habe. Sie frage sich ständig, wie die USA erneut in eine Lage geraten seien, in der eine Wiederwahl Trumps überhaupt in Erwägung gezogen werde - "nach all dem Schaden, den Trump sowohl im Amt als auch danach angerichtet hat". Trump zerstöre alles, was er anfasse. "Ich habe erlebt, wie das meiner Familie passiert ist. Lassen Sie nicht zu, dass es Ihnen oder unserem Land passiert."

Im Video: "New York Times" - Trump ungeeignet als Präsident - Aufruf zur Wahl von Harris

Rudy Giuliani: Erst Nationalheld, jetzt insolvent

Wegen seines Krisenmanagements nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde Rudy Giuliani als Bürgermeister von New York für viele Menschen zum Helden. 2016 unterstützte der Republikaner die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, wurde dessen Rechtsberater und bis Februar 2021 persönlicher Anwalt. Nach Trumps Wahlniederlage gegen Joe Biden 2020 erhob Giuliani in Trumps Namen Vorwürfe des Wahlbetrugs und wurde später deshalb selbst vor Gericht gestellt. Zwei Wahlhelferinnen muss Giuliani wegen Verleumdung 148 Millionen US-Dollar zahlen, woraufhin er Insolvenz anmeldete.

Anzeige

Anzeige

Gulianis Tochter appelliert an Vernunft der Amerikaner

Wie es in dem Bericht weiter heißt, beschreibt Caroline Giuliani die Beziehung zu ihrem Vater in dem Magazinbeitrag als kompliziert. Trotz seiner Schwächen liebe sie ihn. "Das Letzte, was ich will, ist, ihn zu verletzen - vor allem, wenn er schon am Boden ist." Dass sie sich jetzt dennoch öffentlich so kritisch über ihn äußere - in "dem schwierigsten Stück, das ich je geschrieben habe" - begründe sie wie folgt: "Dieser Moment und diese Wahl ist so viel größer als jeder von uns."