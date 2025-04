US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Volkswirtschaft während seines Zollpakets besonders stark ins Visier genommen. Nun reagiert Peking mit entsprechenden Gegenmaßnahmen.

China hat Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent angekündigt. Die Zölle sollen laut Handelsministerium am 10. April in Kraft treten. Ebenso plant die chinesische Regierung, wegen der US-Zölle eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) einzureichen.

Am Mittwoch (2. April) hatte US-Präsident Donald Trump chinesische Produkte mit Zöllen in Höhe von 34 Prozent belegt. Bereits vor der Ankündigung hatten die USA Waren aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, mit 20 Prozent Zöllen belegt.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) reagierte umgehend: Das Börsenbarometer lag bereits 2,5 Prozent im Minus und stürzte dann weiter ab auf minus 5,0 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.