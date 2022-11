China will Atomwaffen-Arsenal vervierfachen

China will seine Position als Nuklearmacht weiter ausbauen. Das kommunistisch regierte Land plane eine Vervierfachung seiner Atomsprengköpfe bis zum Jahr 2035, gab das US-Militär bekannt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze China will die Zahl seiner Atomsprengköpfe bis zum Jahr 2035 vervierfachen.

Laut dem US-Militär würde das kommunistische Land dann über 1.500 Sprengköpfe verfügen.

Die USA dürften aktuell rund 3.750 nukleare Sprengköpfe besitzen.

China will seine atomare Schlagkraft massiv ausbauen. Das kommunistisch regierte Land plant eine Vervierfachung seiner nuklearen Sprengköpfe. Das berichtet das US-Militär.

China will Atomarsenal vervierfachen

Demnach könnte Peking bis zum Jahr 2035 "wahrscheinlich" über ein Arsenal von etwa 1.500 Sprengköpfen verfügen. Das geht aus einem am Dienstag (29. November) veröffentlichten Jahresbericht des Verteidigungsministeriums an den US-Kongress zu China hervor. Aktuell geht das Pentagon in Washington von etwa 400 einsatzfähigen chinesischen Atomsprengköpfen aus.

Das US-Verteidigungsministerium war im vergangenen Jahr davon ausgegangen, dass die Zahl der chinesischen Atomsprengköpfe bis 2030 auf mindestens 1.000 ansteigen könnte. Die US-Regierung hatte damals öffentlich gemacht, dass die USA mit Stand September 2020 über einen Bestand von 3.750 Atomsprengköpfen verfüge. Seit 1994 haben die USA diesen Angaben zufolge 11.683 Atomsprengköpfe abgebaut.

USA besitzen mehr Atomsprengköpfe

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagte zu dem Bericht, je mehr Massenvernichtungswaffen es gebe, desto besorgniserregender sei dies. "Daher möchten wir aus Sicht der regionalen und globalen Stabilität sicherstellen, dass wir einen offenen Dialog führen können, um Transparenz zu gewährleisten und zu verstehen, welche Absichten dahinter stehen."

Anzeige

Anzeige

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitur ISPRI geht derzeit von etwa 12.705 atomaren Sprengköpfen weltweit aus. Rund 90 Prozent aller Atomwaffen befänden sich in Besitz der USA und Russlands, hieß es im ISPRI-Jahresbericht vom Juni. Neben China zählen zu den Atomwaffenstaaten auch noch Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea.

Verwendete Quellen: