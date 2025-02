Chinesischer "Welpen-Berg" wird zum digitalen Hype

In Chinas sozialen Medien bekommt seit ein paar Tagen ein Felsen viel Aufmerksamkeit. Ein Wanderer bemerkte die knuffige Formation - allerdings erst mit Verspätung.

Eine Felsformation in China verzückt seit Kurzem die Internetgemeinde in der Volksrepublik. Bei einem Ausflug am berühmten Yangtze-Fluss in Zentralchina während des Frühlingsfestes fotografierte Wanderer Guo das gegenüberliegende Ufer, wie chinesische Medien berichteten. Erst später machte er demnach die Entdeckung: Mit dem Vorsprung und der Höhle sieht der Felsen aus wie ein kleiner Hund, der aus dem Wasser trinkt.

Nachdem er das Bild im Internet geteilt hatte, wurden auch andere Nutzer darauf aufmerksam. Seitdem ist der "Xiaogoushan" (frei übersetzt: Welpenberg) auf Plattformen wie Xiaohongshu (Rednote) - dem chinesischen Instagram - ein vieldiskutiertes Motiv. Mittlerweile wird der Aussichtspunkt auch bei anderen Touristen zum beliebten Ziel.

Der Hunde-Felsen liegt nahe dem berühmten Drei-Schluchten-Staudamm. Unter der lokalen Bevölkerung trug er bisher den Namen "Tiger-Höhle". Früher hatte der Felsen laut einem lokalen Sekretär der Kommunistischen Partei nämlich eher die Ähnlichkeit mit einem Tiger, wie die chinesische Nachrichtenseite "Jiupai" berichtete. Die Vermutung ist laut chinesischen Medien, dass durch die Fertigstellung des Damms und den Anstieg des Wasserstandes der Felsen seine Form veränderte.