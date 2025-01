Am 29. Januar wird das chinesische Neujahresfest gefeiert! Das neue Tierkreiszeichen ist bei vielen Chines:innen sehr beliebt. Die wichtigsten Fakten und Hintergründe der Tradition im Überblick.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Wann beginnt das neue chinesische Jahr 2025?

Der genaue Termin richtet sich nach dem ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Daher variiert das Datum jedes Jahr. 2025 fällt das chinesische Neujahr auf den 29. Januar.

Wieso wird das Fest jedes Jahr an einem anderen Tag gefeiert?

Doch warum endet das Jahr in China im Januar? Im Alltag gilt in China der Kalender, der auch in Deutschland gilt. Doch viele Festtage richten sich nach dem Mondkalender. Der ist etwas kürzer als unserer Kalender. Nach ihm beginnt das neue Jahr diesmal am 29. Januar. Zu seinem Ende wird das Neujahrsfest oder auch Frühlingsfest gefeiert.

Anzeige

Anzeige

In China gibt es eine weitere Besonderheit: Jedes Jahr ist einem bestimmten Tier gewidmet. Das ist etwa so, wie sich in anderen Ländern die Sternzeichen abwechseln.

Welches Tierkreiszeichen ist 2025?

Der chinesische Kalender ordnet jedem Jahr ein Tier zu. Am Mittwoch (29. Januar) wechselt das Tierkreiszeichen vom Drachen zur Schlange. In der chinesischen Astrologie wird die Schlange hochgeschätzt, sodass das Zeichen auch bei Menschen beliebt ist, die eigentlich wenig für das Reptil übrig haben. Grund dafür: das Tier steht für Weisheit. Die Schlange besticht durch ihren scharfen Verstand und ihre weisen Ratschläge und Loyalität.

Anzeige

Anzeige

Welche Tierkreiszeichen gibt es?

Insgesamt gibt es zwölf verschiedene chinesische Tierkreis- beziehungsweise Sternzeichen mit verschiedenen Eigenschaften und Charakteristika.

Ratte (Geburtsjahre: 1936, 1948, 1960,1972,1984,1996, 2008,2020)

Büffel (Geburtsjahre: 1937,1949,1961,1973,1985,1997,2009,2021)

Tiger (Geburtsjahre: 1938,1950,1962,1974,1986,1988,2010,2022)

Hase (Geburtsjahre: 1939,1951,1963,1975,1987,1999,2011,2023)

Drache (Geburtsjahre: 1940,1952,1964,1976,1988,2000,2012,2024)

Schlange (Geburtsjahre: 1941,1953,1965,1977,1989,2001,2013,2025)

Pferd (Geburtsjahre: 1942,1954,1966,1978,1990,2002,2014,2026)

Ziege (Geburtsjahre: 1943,1955,1967,1979,1991,2003,2015,2027)

Affe (Geburtsjahre: 1944,1956,1968,1980,1992,2004,2016,2028)

Hahn (Geburtsjahr: 1945,1957,1969,1981,1993,2005,2017,2029)

Hund (Geburtsjahr: 1946,1958,1970,1982,1994,2006,2018,2030)

Schwein (Geburtsjahr: 1947,1959,1971,1983,1995,2007,2019,2031)

Damit folgt er chinesische Kalender einem 60-jährigen Zyklus, der aus zehn Himmelsstämmen und zwölf Erdzweigen besteht. Die Himmelsstämme repräsentieren die fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Holz und Metall (oder Gold). Die Erdzweige sind den zwölf Tierkreiszeichen zugeordnet.

Wie wird das chinesische Neujahrsfest gefeiert?

Die Feierlichkeiten beginnen am Vorabend des Neujahrstages und enden traditionell mit dem Laternenfest 15 Tage später – in diesem Jahr also am 12. Februar. Zu den Highlights zählen Löwen- und Drachentänze sowie beeindruckende Feuerwerke. Diese Traditionen symbolisieren Glück und sollen böse Geister vertreiben. Besonders in den größeren Städten ziehen diese Tänze ein großes Publikum an.

Anzeige

Insgesamt sind die rund zwei Wochen des chinesischen Neujahrsfests außerdem von Familienzusammenkünften, traditionellen Speisen, und farbenfrohen Laternen geprägt.

Weitere Traditionen und Bräuche:

Wohnungsputz und Haare schneiden - aber niemals während der ersten drei Tage des neuen Jahres, das soll Unglück bringen.

Die Farbe Rot. Egal ob als Dekoration oder als Kleidungsstück, Rot symbolisiert Freude, Glück und Wohlstand.

Verschenken von sogenannten Hongbao (rote Umschläge mit Geld).

Öffnen von Fenstern in der Neujahresnacht. Das soll Glück ins Haus bringen.