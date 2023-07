Claudia Roth bei Veranstaltung mit unbekannter Flüssigkeit übergossen

Zusammen mit anderen Ehrengästen war Claudia Roth am Sonntag Besucherin der "Landshuter Hochzeit 1475". Einer noch unbekannten Täterin gefiel das offenbar nicht - sie überschüttete die Politikerin mit einer Flüssigkeit.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) wurde bei der einer Veranstaltung mit einer unbekannten Flüssigkeit überschüttet. Die Politikerin besuchte am Sonntag (2. Juli) das mittelalterliche Historienspektakel "Landshuter Hochzeit 1475" in Bayern. Roth wurde bei der Attacke zwar nicht verletzt, die Polizei ermittle aber wegen Beleidigung. Die Täterin verschwand allerdings nach dem Angriff unerkannt in der Zuschauermenge. Um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären, wertet die Polizei nun Zeugenaussagen aus.

Flüssigkeit könnte Wasser gewesen sein

Um welche Flüssigkeit es sich bei der Attacke auf der Ehrentribüne in der Landshuter Altstadt gehandelt hat, war ebenfalls zunächst unklar. Es sei womöglich Wasser gewesen, so ein Polizeisprecher. Claudia Roth habe die Veranstaltung nach der Attacke relativ schnell verlassen. Sie gehörte zusammen mit anderen Politikern und Prominenten zu den Ehrengästen des Festspiels, darunter auch Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Bei der "Landshuter Hochzeit 1475", welche nur alle vier Jahre stattfindet, wird die Vermählung der polnischen Prinzessin Hedwig mit Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut nachempfunden. 2018 wurde das Spektakel in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen.