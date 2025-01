Clever Planen: So werden aus 23 Urlaubstagen mehr als 50 freie Tage

Die Brückentage liegen dieses Jahr günstig für Arbeitnehmer:innen: Mit geschickter Planung kann jeder 2025 aus 23 Urlaubstagen bis zu 56 Tage Freizeit herausholen.

Anzeige

Die Formel, wie man aus 23 Urlaubstagen in diesem Jahr das maximum an Freizeit am Stück herausholt, ist einfach: Wichtig ist einmal mehr, sich die Brückentage herauszupicken.

Anzeige

Anzeige

Bayern hat die Nase vorn in Sachen Feiertagen

Es kommt nur darauf an, die zur Verfügung stehenden Urlaubstage geschickt auf die Brückentage zu verteilen. Wie viele Urlaubstage dann möglich sind, kommt allerdings auch auf das jeweilige Bundesland an. Denn nicht alle Länder haben gleich viele Feiertage, die praktisch unter der Woche liegen. Wer in Bayern lebt und arbeitet, ist da deutlich im Vorteil, wie "Bild" ausgerechnet hat. Mit dem Einsatz von 28 Tagen Urlaub können es im Süden Deutschlands insgesamt sogar 70 zusammenhängende freie Tage werden.

Immerhin gibt es einige gesetzliche Feiertage, die in allen Bundesländern gelten:

Ostern:

Acht Tage Urlaub investieren - 16 Tage freihaben. Die zwei kurzen Osterwochen dank Karfreitag und Ostermontag sind sehr beliebt, oft lassen sich in dieser Zeit die ersten warmen Tage in Deutschland genießen.

Tag der Arbeit & Christi Himmelfahrt:

Sowohl der 1. Mai als auch Christi Himmelfahrt fallen im Jahr 2025 auf einen Donnerstag. Mit nur zwei eingesetzten Urlaubstagen kann man so im Mai mit zwei verlängerten Wochenenden planen.

Pfingsten:

Während der Pfingst-Feiertage lohnt sich der Einsatz von Urlaubstagen. Wer nur vier Urlaubstage investiert und geschickt mit Feiertagen kombiniert, kommt auf ganze neun freie Tage.

Tag der Deutschen Einheit:

Der Gedenktag in Deutschland fällt 2025 auf einen Freitag. Wem das lange Wochenende nicht reicht, kann die vier Tage zuvor als Urlaub einreichen und erhält so ganze neun Tage Zeit für Freizeitaktivitäten.

Weihnachten:

Dieses Jahr sorgt Weihnachten für ein deutlich verlängertes Wochenende. Wer sich die Tage vor Heiligabend als Urlaubszeit gönnt, erhält bei drei eingesetzten Tagen neun Tage frei. Und wer noch die Neujahrswoche dazunimmt, kommt dann bei einem Einsatz von nur sieben Urlaubstagen auf insgesamt 16 freie Tage.