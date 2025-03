Commerzbank-Kunden aufgepasst: Dreiste Phishing-Masche gefährdet Konten

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Phishing-Masche, die speziell auf Commerzbank-Kunden abzielt. Eine betrügerische E-Mail fordert zur Installation von vermeintlichen Sicherheitsupdates auf.

Das Wichtigste in Kürze Eine neue Phishing-Masche zielt auf Kund:innen der Commerzbank ab.

Die Verbraucherzentrale warnt vor der betrügerischen E-Mail.

Kund:innen sollten keine Links anklicken und die Nachricht als Spam markieren.

Die Verbraucherzentrale hat eine Warnung ausgesprochen: Eine neue Phishing-Masche richtet sich gezielt an Kund:innen der Commerzbank. In einer E-Mail wird suggeriert, dass dringend Sicherheitsupdates installiert werden müssten. Die Nachricht fordert dazu auf, das photoTAN-Verfahren und andere sicherheitsrelevante Funktionen zu aktualisieren. Hinter dieser E-Mail verbergen sich jedoch Kriminelle, die es auf die persönlichen Daten der Empfänger:innen abgesehen haben.

Erkennungsmerkmale der Phishing-Mails

Die Verbraucherzentrale warnt vor einem klaren Betrugsversuch. Die Organisation betont, dass Empfänger:innen auf keinen Fall auf diese Nachricht reagieren sollten, da im schlimmsten Fall ein leeres Konto drohen könnte. Die betrügerische E-Mail weist mehrere Anzeichen von Phishing auf. Dazu gehören eine unpersönliche Anrede, eine unseriöse Absenderadresse, Verlinkungen innerhalb der Mail sowie das Fehlen einer Verabschiedung. Diese Merkmale sollen Misstrauen wecken und sind typische Indikatoren für einen Betrugsversuch.

Schutzmaßnahmen für Commerzbank-Kund:innen

Um sich vor Betrug zu schützen, sollten Commerzbank-Kund:innen unter keinen Umständen auf den Button oder andere Verlinkungen in der E-Mail klicken. Die Nachricht sollte unbeantwortet in den Spam-Ordner verschoben werden. Bei Unsicherheiten wird empfohlen, sich direkt auf der offiziellen Webseite oder in der App der Commerzbank zu informieren, ob dort ähnliche Aufforderungen vorliegen.