Corona: Ende der Maskenpflicht auch in Arztpraxen gefordert

Nachdem das Ende der Maskenpflicht im ÖPNV beschlossene Sache ist, fordern jetzt auch Ärztevertreter den Wegfall dieser Schutzmaßnahme im Gesundheitswesen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist allerdings dagegen.

Das Wichtigste in Kürze Zum 2. Februar fällt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV weg.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Bundesärztekammer fordern ebenfalls, dass das Tragen von Masken in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen aufgehoben wird.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lehnt ein rasches Ende der Corona-Maskenpflicht im Gesundheitswesen ab.





Der Wegfall der Maskenpflicht in Zügen und im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum 2. Februar ist bereits beschlossene Sache. Nun fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft ebenfalls, dass das Tragen von Masken in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen auch ein Ende finden sollte. Diese Pflicht gilt offiziell noch bis April.

Befürworter aus der Ärzteschaft

"Konsequent wäre es, am 1. März kostenlose Tests, Testpflicht und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen gemeinsam zu beenden", sagte der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der "Rheinischen Post" am Donnerstag (18. Januar). "Wir haben die Pandemie fast überstanden." So sei es "absolut richtig", dass in einem ersten Schritt die Maskenpflicht in Zügen oder dem ÖPNV aufgehoben und dort auf Eigenverantwortung gesetzt werde.

Auch Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, befürwortet das Ende der Maskenpflicht, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). "Wir brauchen in medizinischen Einrichtungen keine generelle, gesetzliche Maskenpflicht mehr. Nicht jede Einrichtung hat mit Hochrisikopatienten zu tun, äußerte er sich laut dpa gegenüber der „Welt"

Lauterbach gegen frühzeitige Aufhebung der Maskenpflicht

Allerdings lehnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein rasches Ende der Corona-Maskenpflicht auch im Gesundheitswesen ab. So gelte es, besonders vulnerable Menschen gut zu schützen. Wie Lauterbach im TV-Sender "Welt" verdeutlichte, bleibe es bei der Maskenpflicht in Praxen und Kliniken, auch wenn sie in Fernzügen zum 2. Februar ausgesetzt werde, so die dpa.

