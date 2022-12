Corona in China: Pekings Krematorien im Hochbetrieb

Die Null-Covid-Politik in China wurde beendet. Die Infektionszahlen sind hoch und die Krematorien teilweise überlastet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Chinesische Unternehmen berichten von kompletten Büroetagen, die sich angesteckt haben.

Trotz dieser enormen Infektionswelle werden in China nur wenige vereinzelte Corona-Tote gemeldet.

Die Krematorien in Peking seien im Hochbetrieb, heißt es.

Die Normalität scheint in China zurückzukehren. Die Menschen gehen wieder zur Arbeit und Geschäfte sowie Restaurants öffnen wieder. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik haben sich aber schätzungsweise Millionen Menschen innerhalb weniger Tage angesteckt. Es gibt keinerlei verlässliche Zahlen von offizieller Stelle.

China meldet nur vereinzelt Corona-Tote

Chinesische Unternehmen melden allerdings von kompletten Büroetagen, die sich angesteckt haben sollen. Ganze Familien haben wohl gleichzeitig Corona. Das berichtet die ARD. Eine Firma für Heizdecken im Landesteil Hebei erklärte gegenüber der ARD: Von 300 Angestellten könnten derzeit nur 20 in die Fabrik kommen – der Rest sei krank.

Trotz dieser enormen Infektionswelle werden nur wenige vereinzelte Corona-Tote gemeldet. Internationale Epidemiologen halten die niedrigen Zahlen der Behörden demnach für unrealistisch. Die Zahl der Toten soll weit höher liegen als angegeben.

Krematorien im 24-Stunden-Betrieb

Die Krematorien in Peking sind laut der "Tagesschau" im Hochbetrieb. Sie hätten deutlich mehr zu tun als für gewöhnlich, heißt es. Es gibt wohl in manchen keinen Platz mehr in den Kühlhäusern. Andere Einrichtungen sollen nach eigenen Angaben im 24-Stunden-Betrieb sein.

Anzeige

Anzeige

Die Lage in China bleibt extrem unübersichtlich. Vor circa zwei Wochen hat die kommunistische Staats- und Parteiführung die strikte Null-Covid-Politik abgeschafft. Zuvor gab es drei Jahre Lockdowns, Massentests, Zwangsisolation und geschlossenen Grenzen.