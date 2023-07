Cottbus: Vermisste Luisa Sophie wohlbehalten zurück

Die vermisste Luisa Sophie aus Brandenburg ist wieder zu Hause. Polizisten hatten die Jugendliche in der Cottbusser Innenstadt angetroffen.

Nach einem Zeugenhinweis konnte die seit Anfang Juni in Leuthen vermisste 14-jährige Luisa gefunden werden. Polizeibeamte haben die Jugendliche am Dienstagmorgen (4. Juli) in der Cottbuser Innenstadt wohlbehalten angetroffen und dem Jugendamt übergeben.

Der Aufenthaltsort der seit einer Woche vermissten Luisa (14) war zuvor bekannt geworden. Die "Bild" hatte eine Polizeisprecherin mit den Worten zitiert: "Sie ist bei einem ihr bekannten, jungen Erwachsenen. Das wissen die Eltern und wir auch."

Vermutlich war das junge Mädchen bei ihrem Freund in Cottbus. Allerdings hatte man sie dort lange nicht angetroffen. Die Eltern hatten offenbar die Polizei nur eingeschaltet, damit das Mädchen wieder nach Hause kommt. "Sie kann nicht einfach eine Woche verschwinden, ohne sich zu melden", erklärt die Polizeisprecherin.

