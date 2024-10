Der Iran feuert fast 200 Raketen auf Israel. In der darauffolgenden Nacht ereignen sich zwei Explosionen in der Nähe der israelischen Botschaft in Kopenhagen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel ist es in der Nähe der israelischen Botschaft in Kopenhagen in der Nacht auf Mittwoch (2. Oktober) zu zwei Explosionen gekommen. Die Polizei nahm Ermittlungen auch zur Frage auf, ob es eine mögliche Verbindung zur Botschaft gibt.

Das Gebäude liegt wie mehrere andere Landesvertretungen in Hellerup im Norden des Großraums Kopenhagen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Weitere Details etwa zur Art der Detonationen und möglichen Schäden blieben am Morgen unklar.

"Wir sind schockiert über die Explosionen in der Nähe der Botschaft früher am Tag", teilte die israelische Botschaft auf Facebook mit. Man habe volles Vertrauen in die dänische Polizei.