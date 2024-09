"Damit hätte ich nicht gerechnet": Ronzheimer enthüllt "erstaunliches" Erlebnis an Grenze

Wie steht es in Deutschland um das Thema Migration? Mit dieser Frage hat sich der Journalist Paul Ronzheimer in der neuen Folge der Sat.1-Doku-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?" beschäftigt - und berichtet jetzt von "überraschenden" Erfahrungen.

Das Wichtigste in Kürze Journalist Paul Ronzheimer hat sich in der neuen Folge seiner Sat.1-Doku-Reihe mit der Migrationsdebatte befasst.

Gegenüber :newstime schilderte er von seinen Erfahrungen an der tschechisch-deutschen Grenze, die in der neuen Folge der Doku gezeigt werden.

"Ronzheimer - wie geht's Deutschland? - Migration" - heute, 16. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die Migrationsdebatte kocht seit Wochen hoch. Während die Ampel-Koalition um Kompromisse bei den Maßnahmen in der Migrationspolitik ringt, werden aus der Opposition Rufe nach noch strengeren Maßnahmen laut.

Inmitten dieser turbulenten Debatte hat sich der Journalist Paul Ronzheimer für die neue Folge der Sat.1-Doku-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?" mit der Migrationsdiskussion auseinandergesetzt. Unter anderem werden in der neuen Folge Grenzkontrollen, Salafismus und gelungene Beispiele von Integration analysiert, verriet Ronzheimer am Montag (16. September) im Gespräch mit :newstime.

Wird an Deutschlands Grenzen gründlich kontrolliert?

Ronzheimer führte für die neue Folge eigenen Angaben zufolge im Sommer einen Grenztest an der tschechisch-deutschen Grenze durch, um die Kontrollen genauer unter die Lupe zu nehmen. Hierfür habe er versucht, mit seinem Team in einem Auto über die Grenze zu kommen, so der Journalist gegenüber :newstime. Dabei habe er "Erstaunliches" gesehen - "nämlich, dass es relativ wenig Kontrollen gab und es sehr einfach war, dort über verschiedene Wege immer wieder die Grenze zu überqueren".

"Was sich mir gezeigt hat, ist, dass die Grenzen zu schützen tatsächlich wahnsinnig schwierig ist und es immer irgendwo Schlupflöcher gibt", schilderte der Journalist weiter. "Aber dass es so einfach gehen würde, damit hätte ich nicht gerechnet."

