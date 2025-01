Danksagung an Schwarze in den USA: Biden honoriert afroamerikanische Wähler

Scheidender US-Präsident Joe Biden hat sich bei der afroamerikanischen Bevölkerung der USA für die Unterstützung bei der Wahl 2020 bedankt.

Anzeige

Joe Biden hat sich bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte als US-Präsident für die Unterstützung der Schwarzen im Land bedankt. "Ich schulde euch viel", sagte der Demokrat bei einem Termin in einer historisch von Schwarzen besuchten Kirche in Charleston im Bundesstaat South Carolina.

Die afroamerikanische Gemeinschaft habe eine entscheidende Rolle in seinem politischen Aufstieg gespielt, insbesondere 2020 bei den Vorwahlen der Demokraten. "Ihr habt mich dorthin gebracht, wo ich heute bin", sagte Biden und würdigte die Kirche als Ort der Hoffnung und Resilienz.

Im Video: Biden räumt Fehler ein

Später wird der 82-Jährige im International African American Museum in Charleston sprechen. Biden war von 2009 bis 2017 Stellvertreter des ersten schwarzen US-Präsidenten, Barack Obama, gewesen. Das hatte ihm einen großen Vertrauensvorschuss bei schwarzen Wählerinnen und Wählern in den USA eingebracht.

Biden übergibt sein Amt am Montag an den Republikaner Donald Trump. Der Tag der Vereidigung überschneidet sich in diesem Jahr mit dem Martin Luther King Jr. Day, einem Feiertag, der an das Vermächtnis des Bürgerrechtlers erinnert und die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung würdigt.

Die Geschichte von South Carolina ist eng mit der Sklaverei und der Trennung von Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten verbunden. Der Bundesstaat war ein bedeutendes Zentrum des Sklavenhandels; ein erheblicher Anteil der aus Afrika nach Amerika verschleppten Menschen wurde über den Hafen von Charleston verkauft.

South Carolina spielte auch eine Schlüsselrolle im Amerikanischen Bürgerkrieg, da es als erster Staat aus der Union austrat, um die Institution der Sklaverei zu verteidigen.

2015 wurde Charleston von einem Hassverbrechen erschüttert, als ein weißer Attentäter in einer ebenfalls traditionell von Afroamerikanern besuchten Kirche neun schwarze Gemeindemitglieder während eines Bibelkreises erschoss.