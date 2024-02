Markus Söder möchte in diesem Jahr an ein Stück deutsche Geschichte erinnern: Für die "Festnacht in Franken" 2024 transformiert er zu Otto von Bismarck.

Das Wichtigste in Kürze Die " Festnacht in Franken" 2024 steht vor der Tür: Die bayerische Prominenz aus Kultur, Politik und Wirtschaft versammelt sich zu einem alljährlichen, närrischen Miteinander.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird sich mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder als Otto von Bismarck sehen lassen.

Das Kultevent wird ab 19:00 Uhr vom BR Fernsehen übertragen – schon um 17:30 Uhr wird live vom roten Teppich gesendet.

Die "Festnacht in Franken" 2024 verspricht spaßig zu werden: Schmähgesänge auf den Frankenwein, Messer gegen Oberpfälzer und verbale Dresche für die Ampel.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist jedenfalls startklar. Ein Stück deutsche Geschichte bringt der CSUler zur "Festnacht in Franken" in diesem Jahr mit. Zusammen mit Gattin Karin Baumüller-Söder erscheinen die beiden als Paar aus dem Deutschen Reich: Staatsmann Otto von Bismarck - an seiner Seite eine feine Dame.

"Viele nannten ihn den ehrlichen Makler Europas. Und wie selbst Franz Josef Strauß sagte: Manchmal müssen die #Bayern die letzten Preußen sein!", so der Post des Ministerpräsidenten auf der Plattform X, vormals Twitter. "Trotz Krisenstimmung darf man gerade im #Fasching richtig feiern!", kommentierte Söder zum Auftakt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird von Maskenbildner Armin Häfner im Staatstheater Nürnberg in Reichskanzler Otto von Bismarck verwandelt. © Daniel Löb/dpa

Zuvor hat man Söder schon als Shrek, Punk oder Edmund Stoiber begutachten können. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Sein Kostüm wurde wie jedes Jahr von Maskenbildner Armin Häfner vom Staatstheater Nürnberg hergerichtet.