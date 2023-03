Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, lässt die Maske fallen. Nicht nur bei sich, sondern für alle. Bis zum siebten April müssen Masken nur noch in Praxen, Pflegeheimen und Kliniken von Besucher:innen getragen werden - Lauterbachs Ministerium ist davon bereits jetzt befreit.

Die gute alte Maske - seit Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen bekämpften sich Gegner und Befürworter mit dem Für und Wider beim Thema Masken. Jetzt ist die FFP2-Masken-Ära fast vorbei. Wohingegen im Bundesgesundheitsministerium aufgrund "betriebsinterner Regeln" ab sofort keine Maske mehr getragen werden muss, soll sie Besucher:innen von Praxen, Pflegeheimen und Kliniken noch bis zum siebten April erhalten bleiben, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Dies diene dem weiteren Schutz besonders der Risikogruppen.

Eine Riesenleistung

"Ich muss auch diese Normalität leben", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der ARD-Sendung "Maischberger". Während der Sendung dankte der Gesundheitsminister den Menschen in Deutschland für das Einhalten der Corona-Maßnahmen: "Das war eine Riesenleistung. Es ist in allererster Linie eine Belastung für die Bevölkerung gewesen, für die man dankbar sein kann", sagte Lauterbach. Die Pandemie sei nun einem endemischen Zustand gewichen. Das bedeutet, "wir können zu unserer Normalität zurück. Und das ist gut so".

Und für zukünftige Ereignisse à la Corona? Da sieht der Gesundheitsminister Deutschland in einer guten Lage. "Wir sind tatsächlich, zumindest in technischer Hinsicht, sehr viel besser vorbereitet", so Lauterbach.