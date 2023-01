Das sind die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland

Neues Jahr, neue Vorsätze: Bei vielen Menschen steht neben mehr Sport oder dem Verzicht auf übermäßige Kalorien auch die berufliche Weiterentwicklung auf der To-do-Liste. Statt die Karriereleiter auf Umwegen zu erklimmen, sollte man sich lieber gleich beim richtigen Unternehmen bewerben. Das spart Zeit und oft auch Lehrgeld.

Das Wichtigste in Kürze Die Online-Community "Glassdoor" hat zum achten Mal ein Arbeitgeber:innen-Ranking erstellt.

In den Top 25 sind am häufigsten Technologie-Unternehmen vertreten.

Das Ranking basiert auf anonymen Feedbacks aktueller und ehemaliger Arbeitnehmer:innen.

Die Fluktuation in der Arbeitswelt ist gewaltig. Auch, weil das Angebot an attraktiven Jobangeboten derzeit immens ist. Fast ein Drittel der Arbeitnehmer:innen möchte sich in den kommenden drei bis sechs Monaten beruflich verändern, so eine aktuelle Studie der weltweit agierenden Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey, aus der die Website "Onlinemarketing" zitiert. Dabei stellt sich immer die gleiche Frage: Veränderung ist gut – aber für welches Unternehmen lohnt es sich, die eigene Komfortzone zu verlassen?

So kommen Unternehmen auf die Rangliste

Den richtigen Arbeitsplatz zu finden, gleicht manchmal der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dann sich doch lieber auf kompetente Unterstützung verlassen, um sich gleich bei den Besten zu bewerben: zum Beispiel auf die Online-Community "Glassdoor". Die Mission dieser Plattform ist es, Menschen zu helfen, Jobs und Unternehmen zu finden, die sie lieben. Bereits zum achten Mal in Folge hat "Glassdoor" das jährliche Ranking zu den 25 besten Arbeitgeber:innen erstellt.

Selbstverständlich kann dieses Ranking nicht alle Branchen berücksichtigen. Dennoch sind die 25 Top-Unternehmen dieses Rankings aufgrund von anonymen Feedbacks aktueller und ehemaliger Arbeitnehmer:innen innerhalb der letzten zwölf Monate entstanden. Bewertet werden unter anderem Kriterien wie Verdienst- und Karrieremöglichkeiten, Benefits, Work-Life-Balance, Diversität oder die generelle Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Besonders beliebt: Technologie-Unternehmen

Sicher gibt es unzählige Unternehmen, die es ebenfalls verdient hätten, als Top Arbeitgeber:innen gekürt zu werden. Glassdoor wertet allerdings die am häufigsten beurteilten Unternehmen auf ihrem Portal. Als neue Nummer eins führt nun McKinsey & Company die Rangfolge an. Insgesamt sind im Ranking Technologie-Unternehmen am häufigsten vertreten. Aber auch Unternehmen aus der Pharma-, Automobil- und Software-Industrie freuen sich über zufriedene Arbeitnehmer:innen und um einen der 25 geschätzten Plätze.

Das sind die beliebtesten Arbeitgeber:innen in Deutschland

