DB: Störung am Stuttgarter Bahnhof behoben

Nach einer beschädigten Oberleitung war der Zugverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof lahmgelegt. Wie die Deutsch Bahn mitteilt, sei der Reiseverkehr wieder in Betrieb.

Nach den Zugausfällen am Stuttgarter Hauptbahnhof ist die Ursache für die Störung im Feierabendverkehr behoben. Die Reparatur an der Oberleitung sei beendet, teilte die Deutsche Bahn am frühen Abend auf der Plattform X mit. Zugfahrten vom und zum Hauptbahnhof seien wieder möglich.

Es gebe aber weiterhin hohe Verspätungen und Teilausfälle, bis sich der Zugverkehr wieder normalisiert habe, hieß es weiter. Auch bei der S-Bahn komme es weiter zu Abweichungen. "Nach der Störung, müssen unsere Lokführer und die S-Bahnen wieder an die richtigen Einsatzorte gebracht werden", teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit.

Am Nachmittag ging am Stuttgarter Hauptbahnhof zunächst nichts mehr. Vom und zum Hauptbahnhof verkehrten keine Züge. Grund war laut Bahn eine beschädigte Oberleitung zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach. Betroffen waren auch S-Bahn- und Fernverkehr, unter anderem die Linien von Stuttgart nach München, von Berlin nach Stuttgart und Karlsruhe nach Leipzig. Einige Linien wurden auch über Stuttgart-Münster umgeleitet.