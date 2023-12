Ein Delfin namens "Delle" hat sich an der Ostseeküste als Star etabliert. Mit seinen akrobatischen Sprüngen und seiner ungewöhnlichen Verbundenheit zur Region Travemünde hat "Delle" eine besondere Geschichte geschrieben.

Das Wichtigste in Kürze "Delle" ist seit April in Travemünde und hat sich schnell zu einer Attraktion entwickelt.

Trotz sinkender Temperaturen im Dezember bleibt die Begeisterung für "Delle" ungebrochen.

Das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) und die Wal- und Delfinschutzorganisation WDC bestätigen, dass in den letzten Jahren vermehrt Delfine von Land aus in der Ostsee gesichtet wurden.

Delfin "Delle" ist seit April eine echte Attraktion in Travemünde und mittlerweile ein beliebter Star an der Ostseeküste. Seine spektakulären Sprünge und die damit verbundene Begeisterung der Menschen, die ihn vom Ufer aus beobachten, haben ihm eine treue Fangemeinde beschert - sowohl bei den Touristen als auch in den sozialen Medien.

Nach seinem ersten Erscheinen im April vor Travemünde, einem Stadtteil von Lübeck, hat "Delle" die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Acht Monate später ist der Delfin immer noch in der Region und zieht trotz der kühleren Temperaturen im Dezember die Aufmerksamkeit auf sich. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, stehen die Menschen am Ufer des Kanals, um "Delle" bei seinen akrobatischen Sprüngen zu beobachten und ihm zuzujubeln. Besonders beliebt scheint er vor dem Bug der großen Skandinavienfähren und in der Nähe eines roten Lotsenbootes zu sein.

"Delle": Liebling der Fotograf:innen und Social Media

"Delle" ist ein Thema in den regionalen Facebook-Gruppen. Hobbyfotograf:innen und professionelle Kameraproduzent:innen hoffen auf den perfekten Schnappschuss. Bianca Weng aus Hannover erzählt, sie habe den Delphin bereits vor zwei Jahren in Dänemark gesehen. Sein Aufenthalt in Travemünde wird mit dem reichhaltigen Heringsangebot erklärt. Vermutlich wird er dadurch angelockt. Ein Beamter der Wasserschutzpolizei habe bestätigt, dass die Heringsschwärme "Delle" ausreichend Nahrung bieten. Ein Jogger scherzt sogar, dass "Delle" vor lauter Futter keine Sprünge mehr mache.

Die Tourismus-Agentur ist mit der Popularität des Delphins sehr zufrieden, auch wenn sie ihn nicht für Werbezwecke eingesetzt hat. Der Delphin wird als wildes Tier respektiert, aber seine Anwesenheit habe sicherlich positive Auswirkungen auf die Region.

Ein Delfin auf Reisen

Neben Travemünde unternimmt "Delle" auch Ausflüge in andere Küstengebiete. Anfang Dezember wurde er nach Angaben der Lübecker Nachrichten in Neustadt gesichtet. Ähnliche Delfinsichtungen gab es im August in Rostock-Warnemünde.

Das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) und die Wal- und Delfinschutzorganisation WDC bestätigen, dass in den letzten Jahren vermehrt Delfine in der Ostsee von Land aus gesichtet wurden. Fabian Ritter, Meeresbiologe bei WDC, betont, dass es eine Besonderheit ist, dass sich ein Großer Tümmler so lange in der Ostsee aufhält.