Des Kaisers letzte Reise: Beerdigung Beckenbauers im engsten Kreis

Trauer um einen der Größten der Fußballgeschichte: Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist in aller Stille im engsten Kreis zu Grabe getragen worden. Die Lichtgestalt fand die letzte Ruhestätte neben seinen Eltern.

Das Ende einer Ära: Franz Beckenbauer ist tot. Nicht einmal eine Woche nach seinem Ableben wurde der Kaiser in seiner Heimatstadt München im Kreise seiner Familie und engen Weggefährten auf seiner letzten Reise begleitet.

Würdevoll, still und im Kreise seiner Liebsten

Bei eisigen Temperaturen und hin und wieder einigen Sonnenstrahlen wurde der Kaiser, Franz Beckenbauer, in München auf dem Friedhof am Perlacher Forst beigesetzt. Die Beerdigung war wie er selbst: Würdevoll, still und im Kreise seiner wichtigsten Familienmitglieder und Weggefährten.

Beckenbauer fand seine letzte Ruhe im Familiengrab neben seinen Eltern - unweit des Grabes seines geliebten Sohnes Stephan, der 2015 an den Folgen eines Hirntumors gestorben war. Sicherheitsleute sollen das Areal rund um die Beerdigung abgeschirmt haben, um einen ruhigen und intimen Abschied garantieren zu können. Eine Trauerfeier für die Fans des Fußballstars wird in der Allianz-Arena stattfinden. Der FC Bayern organisiert eine große Gedenkfeier am 19. Januar. Der Zutritt ist nur mit Einlasskarten möglich, die der FC Bayern kostenlos ausgibt, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

