Deutsche Schiedsrichterinnen bei Handball-WM: "Steine in den Weg gelegt"

Nach Ronaldo: Al-Nassr will nun diesen BVB-Star verpflichten

Der neue Club von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien soll nach einem Bericht aus England Interesse an einer Verpflichtung von einem BVB-Spieler haben. Al-Nassr beschäftigt sich wohl mit dem 33-Jährigen, dessen Vertrag bei BVB am Saisonende ausläuft.