Handball-WM in Schweden und Polen: Alle wichtigen Infos zum Turnier

Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 findet in Polen und Schweden statt. Auf wen trifft Deutschland in der Gruppenphase? Die wichtigsten Infos zur WM.

Das Wichtigste in Kürze Die Handball-WM 2023 startet am Mittwoch (11. Januar).

Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet am Freitag (13. Januar) statt.

Die Vorrundenspiele bestreitet die deutsche Auswahl im polnischen Kattowitz in der Mehrzweckhalle Spodek.

Die Handball-WM 2023 startet am Mittwoch (11. Januar) – mit dem Eröffnungsspiel Polen gegen Frankreich. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist am Freitag (13. Januar). Das Turnier wird in zwei Ländern ausgetragen: Polen und Schweden. Wie läuft die Weltmeisterschaft ab? Gegen wen spielt Deutschland in der Gruppe? Und wo kann ich die deutschen Spiele schauen?

So läuft die Gruppenphase – Vorrunde und Hauptrunde

32 Teams nehmen an der Handball-WM teil – aufgeteilt in acht Gruppen mit jeweils vier Teams in der Vorrunde. Deutschland spielt in Gruppe E und trifft auf Katar, Serbien und Algerien. Die Vorrundenspiele bestreitet die deutsche Auswahl im polnischen Kattowitz in der Mehrzweckhalle Spodek. ARD und ZDF haben die Rechte an allen Spielen mit deutscher Beteiligung.

Das sind die Termine:

Freitag, 13. Januar um 18 Uhr: Deutschland – Katar (ZDF)

Sonntag, 15. Januar um 18 Uhr: Deutschland - Serbien (ARD)

Dienstag, 17. Januar 18 Uhr: Algerien - Deutschland (ZDF)

Sollte das DHB-Team eine Runde weiterkommen, sind das die Termine für Deutschlands mögliche Hauptrundenspiele: Donnerstag, 19. Januar, Samstag, 21. Januar und Montag, 23. Januar. Potenzielle Gegner, Anwurfzeit und übertragender Sender sind offen.

Aus den acht Vorrundengruppen erreichen die jeweils drei Besten die Hauptrunde. In der Hauptrunde gibt es vier Sechsergruppen. Die Teams nehmen ihre Punkte aus der Vorrunde mit. Auf die Hauptrunde folgt dann das Viertelfinale – die ersten beiden jeder Hauptrundengruppe qualifizieren sich.

Was passiert bei Punktegleichheit?

Folgende Kriterien entscheiden:

1. Punkte in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams

2. Tordifferenz in den Direktbegegnungen

3. eigene Tore in den Direktbegegnungen

4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

5. eigene Tore aus allen Gruppenspielen

Sollte keines der fünf Kriterien ein Ergebnis bringen, entscheidet das Los darüber, welche Nation weiterkommt.

Die K.o.-Phase

Die Hauptrunde endet am 23. Januar. Die K.o.-Phase startet nach einem Ruhetag am 25. Januar mit den Viertelfinalspielen. Die Halbfinalpartien finden am 27. Januar statt, das Finale am Sonntag, den 29. Januar.