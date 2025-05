Rettungskräfte fanden sie unter einem Baum: Ein Blitzeinschlag sorgte bei zwei deutschen Tourist:innen in Tschechien für Verletzungen.

Zwei deutsche Tourist:innen sind in Tschechien von einem Blitz getroffen worden. Rettungskräfte brachten einen älteren Mann mit schweren Verletzungen in ein Traumazentrum, die ältere Frau kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher örtlichen tschechischen Medien sagte.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Ortes Tisa im Bezirk Usti nad Labem. Die Rettungskräfte fanden die beiden Deutschen unter einem Baum, wo sie vermutlich Schutz vor dem Unwetter gesucht hatten.

Das Tschechische Hydrometeorologische Institut hatte für Samstag (3. Mai) für mehrere Teile des Landes eine Unwetterwarnung herausgegeben. Gewarnt wurde vor schweren Gewittern mit sintflutartigem Regen, Hagel und Sturmböen.

