Unglück beim Maibaumaufstellen: Zwei Schwerverletzte in Dorf am Niederrhein

Das Aufstellen von Maibäumen ist in vielen Orten gelebtes Brauchtum - am Niederrhein endete die Tradition aber mit einem Unglück. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Ein umgestürzter Maibaum hat in einem kleinen Ort am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen fünf Menschen verletzt. Das Unglück sei beim Aufstellen des Baumes am Mittag geschehen, teilte die Polizei mit. Zwei Personen seien schwer verletzt worden und drei leicht. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Rheurdt.

Warum der Baum umkippte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt, geht laut Mitteilung aber derzeit von einem Unglücksfall aus. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Das Aufstellen von Maibäumen ist ein traditioneller Brauch, der in einigen Regionen Deutschlands verbreitet ist.

