Deutscher Wanderer verschwindet spurlos in den Schweizer Alpen

Seit dem 30. Juli wird der deutsche Wanderer Sebastian D. (44) in den Walliser Alpen vermisst. Trotz intensiver Suche fehlt von ihm jede Spur, die Polizei bittet um Hinweise.

Das Wichtigste in Kürze Der Wanderer Sebastian D. (44) wird seit dem 30. Juli 2025 in den Walliser Alpen vermisst.

Die Kantonspolizei Wallis bittet dringend um Hinweise unter +41 (0)27 326 56 56.

Trotz intensiver Suche bleibt der Verbleib des Vermissten unklar.

Seit dem Morgen des 30. Juli 2025 wird der 44-jährige Sebastian D., ein deutscher Wanderer, in den Schweizer Alpen als vermisst. Er startete an diesem Tag frühmorgens allein von der Almagellerhütte bei Saas-Almagell in den Walliser Alpen mit dem Ziel, die Weissmieshütte zu erreichen. Der erfahrene Wanderer kam jedoch nie dort an. Angehörige und die Kantonspolizei Wallis sind alarmiert und haben eine groß angelegte Suchaktion gestartet.

Sebastian D. ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelblonde Haare sowie blaue Augen. Es gibt keine Informationen zu seiner Bekleidung an diesem Tag. Bereits am 2. August meldeten seine Angehörigen ihn als vermisst, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen konnten. Die Polizei bittet dringend um Hinweise und hat eine Notfallnummer eingerichtet: +41 (0)27 326 56 56.

Unklare Umstände seines Verschwindens

Die Strecke zwischen der Almagellerhütte und der Weissmieshütte führt durch anspruchsvolles alpines Gelände. Die Almagellerhütte gilt als beliebter Ausgangspunkt für Bergtouren und bietet atemberaubende Ausblicke auf die Walliser Bergwelt. Die Weissmieshütte liegt etwas tiefer auf 2.726 Metern Höhe und ist ebenfalls ein zentraler Punkt für Alpinisten. Trotz des guten Zustands der Wanderwege auf dieser Route bleibt unklar, was mit Sebastian D. passiert ist. Ob er sich verlaufen hat, gestürzt ist oder ob andere Gründe vorliegen, ist bislang unbekannt.

Der Hüttenvorsteher der Almagellerhütte, Gabriel Anthamatten, wies darauf hin, dass die Gegend zwar sicher für geübte Wanderer sei, jedoch auch Gefahren birgt. "Wir können leider keine Aussagen über den Verbleib des Vermissten machen", sagte er gegenüber Medienvertreter:innen.

Intensivsuche läuft

Die Kantonspolizei Wallis hat in Zusammenarbeit mit Bergrettungsteams und Freiwilligen die Umgebung nach Hinweisen abgesucht. Hubschrauberflüge und Bodensuche verliefen bisher erfolglos. "Wir können keine Angaben zu den konkreten Maßnahmen machen", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Presse.

Wer sich am 30. Juli oder in den folgenden Tagen in der Region aufgehalten hat oder relevante Informationen besitzt, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.