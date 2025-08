Mutmaßliche Putin-Tochter rechnet knallhart mit ihrem Vater ab

Russlands Machthaber Putin soll eine geheime Tochter haben. Wie mehrere Medien berichten, hat sie sich nun öffentlich zu Wort gemeldet. Dem mutmaßlichen Vater dürfte das nicht gefallen.

Die Gerüchte um eine uneheliche Tochter von Wladimir Putin halten sich seit Jahren hartnäckig. Nun hat sich Luisa Rosowa, die als mutmaßliche Tochter des russischen Machthabers gilt, erstmals öffentlich über ihre aktuelle Lebenssituation geäußert. In einer vermutlich von ihr betriebenen Telegram-Gruppe schrieb sie: "Es ist so schön, der Welt wieder mein Gesicht zeigen zu können." Dazu veröffentlichte sie Bilder, die sie erstmals unverschleiert zeigen. Zuvor hatte sie ihr Gesicht auf Instagram meist verborgen.

Putins mutmaßliche Tochter zeigt sich

Rosowa, die unter anderem in Berichten der "Bild" und des russischen Nachrichtenportals "Proekt" als mögliche uneheliche Tochter Putins beschrieben wird, kritisierte den russischen Präsidenten scharf. "Der Mann, der Millionen Leben genommen und meines zerstört hat", schrieb sie in einem Beitrag, der offenbar auf Putin abzielt. Ihr Leben im Pariser Exil bezeichnete sie als "goldenen Käfig". Sie habe Russland nach Beginn des Ukraine-Kriegs verlassen, leide jedoch unter starkem Heimweh.

Rosowa rechnt mit ihrem Vater ab

Laut früheren Medienberichten arbeitet Rosowa derzeit in Paris als Galeristin und widmet sich unter anderem Anti-Kriegskunst. Wie die "Bild" berichtet, engagiert sie sich damit offenbar auch politisch gegen den Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Ihre familiäre Verbindung zu Putin ist nicht offiziell bestätigt, doch zahlreiche Indizien stützen diese Annahme.

Das russische Nachrichtenportal "Proekt" gibt an, dass Rosowa aus einer Beziehung zwischen Putin und der ehemaligen Reinigungskraft Swetlana Kriwonogikh hervorgegangen sein soll. Kriwonogikh sei um die Jahrtausendwende plötzlich zu erheblichem Reichtum gelangt. Auch die EU scheint von einer Verbindung zur russischen Führung auszugehen: Kriwonogikh steht auf den Sanktionslisten, die nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs erstellt wurden. Kremlsprecher Dmitri Peskow hingegen dementierte eine Beziehung Putins zu Kriwonogikh.

"Tochter von Wladimir" und eine Leerstelle

Ein weiteres Indiz für die Verbindung zwischen Putin und Rosowa ist ihr vollständiger Name: Elizaweta Wladimirowna Kriwonogich. Der Mittelname "Wladimirowna" bedeutet "Tochter von Wladimir" und wird in Russland traditionell vom Vater abgeleitet. Zudem soll das Feld für den Vater in ihrer Geburtsurkunde leer geblieben sein – ein Detail, das Spekulationen weiter anheizt.