Die "Eis-Lady" hinter Trump: US-Präsident bekommt Telefon-Verbot

So einfach wie in seiner ersten Amtszeit kann der amtierende US-Präsident Donald Trump nicht mehr angerufen werden. Die "Eis-Lady" hat sein Telefon gut im Griff.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump soll in seiner zweiten Amtszeit nicht so sehr von außen beeinflussbar sein. Dafür sorgt seine Stabschefin Susie Wiles.

Wiles hat eine "Black Box" um Trump errichtet. Somit sollen auch keine unnötigen Informationen nach außen dringen.

Die Republikanerin gilt als eine der mächtigsten, aber unbekanntesten, Akteurinnen in den USA.

Seit mehr als einer Woche ist Donald Trump nun wieder der vereidigte US-Präsident, doch bisher ist es erstaunlich ruhig um ihn selbst geblieben - von seinen ersten politischen Entscheidungen natürlich abgesehen. Der Grund scheint seine Stabschefin im Weißen Haus zu sein. Susie Wiles wird von Trump "Eis-Lady" genannt und das durchaus zurecht.

Ihre erste Amtshandlung war wohl eine Einschränkung der Telefonate des aktuellen Präsidenten, wie "Bild" am Dienstag (28. Januar) berichtet. Während dieser nämlich in seiner ersten Amtszeit immer und für jeden, der seine Nummer hatte, erreichbar war, wurde dies nun eingeschränkt. Um zu verhindern, dass Trump wie in seiner ersten Amtszeit von außen beeinflusst wird und spontane Entscheidungen "hinaustwittert", hat Wiles eine Art "Black Box" um ihn errichtet.

Wiles beschränkt Informationen an Öffentlichkeit

Wiles und ihr Team, das aus ihren Stellvertretern Taylor Budowich und James Blair, sowie Stephen Miller, besteht, sorgen dafür, dass aus dem Weißen Haus nur Informationen sickern, die auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Alle weiteren Abläufe bleiben vorerst unter Verschluss.

Mit Wiles hat sich Trump eine enge Vertraute für die einflussreichste Rolle ausgesucht. Die 67-Jährige war Trumps Wahlkampfmanagerin, trat bislang in der Öffentlichkeit jedoch kaum in Erscheinung. Die Zeitung "Politico" schrieb im Frühjahr 2024 ein Porträt über die Mutter und Großmutter mit dem Titel: "Die am meisten gefürchtete und am wenigsten bekannte politische Akteurin in Amerika". Darin hieß es, Wiles sei die "wichtigste" Beraterin Trumps. Die politische Strategin gilt als extrem loyal und diskret. Wiles ist die erste Frau auf dem Posten und wird den Regierungsalltag des Präsidenten organisieren.

Die "Eis-Lady" ist schon seit Jahren in der Politik

Wiles ist seit Jahrzehnten politisch aktiv und hat für verschiedene republikanische Politiker gearbeitet. Sie stammt aus dem US-Bundesstaat New Jersey, ihr Vater ist der in den USA bekannte Sportmoderator Pat Summerall.

Wiles zog es später in den Süden nach Florida. Bereits 2016 unterstützte sie Trumps Wahlkampf von dort aus. Trump nannte sie "hart, klug und innovativ und von allen bewundert und respektiert". Als Trump seine Siegesrede in West Palm Beach hielt, bedankte er sich auch ausdrücklich bei Wiles. Die eher aus dem Hintergrund agierende Wiles lehnte es aber ab, eine Rede zu halten. Sie gilt als diskrete Strippenzieherin, die nicht die große Bühne sucht.