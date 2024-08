Die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris sind in vollem Gange. Bogenschießen, Judo, Handball und weitere Sportarten stehen auf dem Programm. Eine Übersicht der Highlights am Donnerstag, dem 1. August.

Die Aussichten auf deutsche Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris sind am Donnerstag (1. August) überschaubar. Im Fokus steht Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Gefordert sind auch die Basketballerinnen in der Halle und beim 3x3 sowie die Handballerinnen. In der Leichtathletik beginnen die Wettkämpfe mit den Entscheidungen im Gehen.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

18:09 Uhr, Judo, Frauen: Zweimal gewann Anna-Maria Wagner in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm schon WM-Gold. Nun möchte die 28-Jährige aus Ravensburg, die in Tokio zweimal Bronze holte, auch bei Olympia ganz oben stehen. Es wäre die sportliche Krönung für die Judoka, die bei der Eröffnungsfeier gemeinsam mit Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Fahne trug.

07:30 Uhr, Leichtathletik: Beim Gehen werden die ersten Medaillen vergeben. Über 20 Kilometer sind erst die Männer dran, danach die Frauen.

09:30/18:30 Uhr, Basketball, 3x3, Damen: Das DBB-Team muss gleich zweimal ran. Erst geht es gegen Kanada, dann gegen Aserbaidschan.

11:00 Uhr, Basketball, Frauen: Der Auftaktsieg gegen Europameister Belgien hat bei den deutschen Frauen für viel Selbstvertrauen gesorgt. Gegen Japan soll der zweite Vorrundensieg her.

19:00 Uhr, Handball, Frauen: Nach dem Kantersieg gegen Slowenien wartet auf die DHB-Auswahl eine schwere Aufgabe. Im Duell mit dem WM-Dritten Dänemark ist das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch klarer Außenseiter.

Entscheidende Wettkämpfe

Schwimmen

Frauen:

20:30 Uhr: 200 m Schmetterling, Finale

21:04 Uhr: 200 m Brust, Finale

21:49 Uhr: 4 x 200 m Freistil, Finale

Deutsche Teilnehmerinnen: Nicole Maier/Isabel Gose/Nele Schulze/Julia Mrozinski

Männer:

20:37 Uhr: 200 m Rücken, Finale

Leichtathletik

Frauen:

09:20 Uhr: 20 km Gehen

Deutsche Teilnehmerin: Saskia Feige

Männer:

07:30 Uhr: 20 km Gehen

Deutsche Teilnehmer: Christopher Linke, Leo Köpp

Rudern

Frauen:

11:18 Uhr: Doppelzweier, Finale

11:50 Uhr: Vierer ohne St., Finale

Männer:

11:30: Doppelzweier, Finale

12:10: Vierer ohne St., Finale

Olympia 2024: Michael Jung holt zweite Gold-Medaille für Deutschland

Kanu/Slalom Herren

17:30 Uhr: Kajak-Einer, Finale

Fechten Damen

20:30: Uhr Florett Mannschaft, Finale

Schießen Männer

09:30 Uhr: KK-Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m (3 x 40), Finale

Segeln

Frauen:

15:43 Uhr: 49er FX, Medal Race

Deutsche Teilnehmerinnen: Marla Bergmann/Hanna Wille (Außenseiter)

Männer:

14:43 Uhr: 49er, Medal Race

Turnen Frauen

18:15 Uhr: Mehrkampf, Finale

Judo

Frauen:

18:09 Uhr: - 78 kg, Finale

Männer:

17:38: - 100 kg, Finale

Vorkämpfe

12:00 Uhr Tennis

Einzel, Damen, Halbfinale

Einzel, Herren, Viertelfinale

Doppel, Herren, Halbfinale

Doppel, Damen, Viertelfinale

Doppel, Damen, Halbfinale

Doppel, Mixed, Halbfinale

11:00 Uhr Schwimmen

Frauen:

11:00 Uhr: 200 m Rücken, Vorläufe

12:27 Uhr: 4 x 200 m Freistil, Vorläufe

21:14 Uhr: 200 m Rücken, Halbfinale

Männer:

11:30 Uhr: 50 m Freistil, Vorläufe

11:57 Uhr: 200 m Lagen, Vorläufe

20:47 Uhr: 50 m Freistil, Halbfinale

21:38 Uhr: 200 m Lagen, Halbfinale

Im Video: Schlechte Wasserqualität - Erneut Triathlon-Training abgesagt

20:00 Uhr: Radsport/BMX

Frauen:

20:20 Uhr: BMX, Viertelfinale

22:15 Uhr: BMX, Hoffnungslauf

Männer:

20:00 Uhr: BMX, Viertelfinale

22:05 Uhr: BMX, Hoffnungslauf

mit den deutschen Startern Philip Schaub und Alina Beck

09:30 Uhr: Rudern

Frauen:

09:30 Uhr: Einer, Halbfinale

10:10 Uhr: Achter, Hoffnungslauf

10:30 Uhr: Doppelzweier, Finale B

10:54 Uhr: Vierer ohne St., Finale B

Männer:

09:50 Uhr: Einer, Halbfinale

10:20 Uhr: Achter, Hoffnungslauf

10:42 Uhr: Doppelzweier, Finale B

11:06 Uhr: Vierer ohne St., Finale B

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

15:30 Uhr: Kanu/Slalom, Herren

Kajak-Einer, Halbfinale

mit dem deutschen Starter Noah Hegge

09:00 Uhr: Golf, Herren

Einzel, 1. Runde

mit den deutschen Startern Matthias Schmid und Stephan Jaeger

11:00 Uhr: Pferdesport/Springen

Mannschaft, Qualifikation

11:50 Uhr: Fechten, Damen

11:50 Uhr: Florett Mannschaft, Damen, Viertelfinale

13:40 Uhr: Florett Mannschaft, Damen, Platzierungsrunde 5-8

14:50 Uhr: Florett Mannschaft, Damen, Halbfinale

16:00 Uhr: Florett Mannschaft, Damen, Kampf um Platz 7

Florett Mannschaft, Damen, Kampf um Platz 5

12:00 Uhr: Schießen, Frauen

KK-Sportgewehr Dreistellungskampf 50 m (3 x 40), Frauen, Qualifikation

mit den deutschen Starterinnen Jolyn Beer und Anna Janssen

12:15 Uhr: Segeln

Frauen:

15:03 Uhr: IQFoil, 13. Wettfahrt

15:35 Uhr: ILCA 6, 1. Wettfahrt

15:43 Uhr: IQFoil, 14. Wettfahrt

16:23 Uhr: IQFoil, 15. Wettfahrt

16:31 Uhr: ILCA 6, 2. Wettfahrt

17:03 Uhr: IQFoil, 16. Wettfahrt

17:43 Uhr: IQFoil, 17. Wettfahrt

Männer:

12:15 Uhr: ILCA 7, 1. Wettfahrt

13:11 Uhr: ILCA 7, 2. Wettfahrt

15:53 Uhr: IQFoil, 12. Wettfahrt

16:33 Uhr: IQFoil, 13. Wettfahrt

17:13 Uhr: IQFoil, 14. Wettfahrt

17:53 Uhr: IQFoil, 15. Wettfahrt

18:33 Uhr: IQFoil, 16. Wettfahrt

Handball, Frauen

Vorrunde, Gruppe A, 4. Spieltag

11:00 Uhr: Südkorea - Schweden



19:00 Uhr: Deutschland - Dänemark

21:00: Slowenien - Norwegen



Vorrunde, Gruppe B, 4. Spieltag

09:00 Uhr: Niederlande - Brasilien



14:00 Uhr: Spanien - Ungarn



16:00 Uhr: Angola - Frankreich

Basketball, Damen

Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag

13:30 Uhr: Australien - Kanada



17:15 Uhr: Frankreich - Nigeria



Vorrunde, Gruppe C, 2. Spieltag

11:00 Uhr: Japan - Deutschland

21:00 Uhr: Belgien - USA

Basketball/3x3

Vorrunde, 5. Spieltag

10:05 Uhr: Niederlande - Serbien



10:35 Uhr: China - Lettland



Vorrunde, 6. Spieltag

13:25 Uhr: Polen - Litauen



14:05 Uhr: Frankreich - Niederlande



Vorrunde, 7. Spieltag

19:05 Uhr: Litauen - USA



19:35 Uhr: China - Polen



Vorrunde, 8. Spieltag

22:35 Uhr: Serbien - Frankreich



23:05 Uhr: Lettland - USA

Basketball/3x3, Damen

Vorrunde, 5. Spieltag

09:00 Uhr: China - Australien



09:30 Uhr: Deutschland - Kanada

Vorrunde, 6. Spieltag

12:30 Uhr: Aserbaidschan - Frankreich



13:00 Uhr: USA - Australien



Vorrunde, 7. Spieltag

18:00 Uhr: China - Spanien



18:30 Uhr: Deutschland - Aserbaidschan

Vorrunde, 8. Spieltag

21:30 Uhr: USA - Spanien



22:00 Uhr: Kanada - Frankreich

Volleyball, Frauen

21:00 Uhr: Vorrunde, Gruppe A, 2. Spieltag

21:00 Uhr: Frankreich - China



13:00: Uhr Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag

13:00 Uhr: Brasilien - Japan



Vorrunde, Gruppe C, 2. Spieltag

09:00 Uhr: Türkei - Dominikanische Republik



17:00 Uhr: Italien - Niederlande

09:00 Uhr: Volleyball/Beach

09:00 Uhr: Männer, 2. Spieltag

10:00 Uhr: Männer, 3. Spieltag

11:00 Uhr: Frauen, 3. Spieltag

09:00 Uhr: Clemens Wickler/Nils Ehlers (Hamburg) - Thomas Hodges/Zachery Schubert (Australien)

Hockey, Damen

19:45 Uhr: Vorrunde, Gruppe A, 4. Spieltag

19:45 Uhr: Japan - Frankreich



Vorrunde, Gruppe B, 4. Spieltag

17:00 Uhr: USA - Großbritannien



17:30 Uhr: Spanien - Südafrika



20:15 Uhr: Argentinien - Australien

Hockey, Herren

12:45 Uhr: Vorrunde, Gruppe A, 4. Spieltag

12:45 Uhr: Frankreich - Großbritannien



Vorrunde, Gruppe B, 4. Spieltag

10:00 Uhr: Indien - Belgien



10:30 Uhr: Neuseeland - Australien



13:15 Uhr: Argentinien - Irland

10:00 Uhr: Tischtennis

10:00 Uhr: Einzel, Frauen, Viertelfinale

12:00 Uhr: Einzel, Männer, Viertelfinale

Wasserball, Männer

Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag

10:30 Uhr: Griechenland - USA



16:35 Uhr: Italien - Montenegro



19:30 Uhr: Rumänien - Kroatien



Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag

12:05 Uhr: Serbien - Spanien



15:00 Uhr: Frankreich - Australien



21:05 Uhr: Ungarn - Japan

11:00 Uhr: Boxen/Amateure

11:00 Uhr: Fliegengewicht, Frauen, Achtelfinale

11:48 Uhr: Weltergewicht, Frauen, Achtelfinale

12:36 Uhr: Bantamgewicht, Frauen, Viertelfinale

12:52 Uhr: Halbweltergewicht, Männer, Viertelfinale

13:08 Uhr: Schwergewicht, Männer, Viertelfinale

08:30 Uhr: Badminton

08:30 Uhr: Doppel, Damen, Finalrunde, Viertelfinale

09:40 Uhr: Einzel, Herren, Finalrunde, Achtelfinale

13:00 Uhr: Doppel, Herren, Finalrunde, Viertelfinale

18:30 Uhr: Einzel, Damen, Finalrunde, Achtelfinale

19:30 Uhr: Doppel, Mixed, Finalrunde, Halbfinale

10:00 Uhr: Judo

10:00 Uhr: - 100 kg, Männer, 1. Runde

- 100 kg, Männer, Achtelfinale

- 100 kg, Männer, Viertelfinale

- 78 kg, Frauen, 1. Runde

10:48 Uhr: - 78 kg, Frauen, Achtelfinale

11:52 Uhr: - 78 kg, Frauen, Viertelfinale

16:00 Uhr: - 100 kg, Männer, Hoffnungsrunde

16:17 Uhr: - 100 kg, Männer, Halbfinale

16:34 Uhr: - 78 kg, Frauen, Hoffnungsrunde

16:51 Uhr: - 78 kg, Frauen, Halbfinale

mit der deutschen Starterin Anna-Maria Wagner

09:30 Uhr: Bogenschießen

09:30 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Männer, 1. Runde

09:56 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Frauen, 1. Runde

10:22 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Männer, 2. Runde

10:35 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Frauen, 2. Runde

mit den deutschen Startern Florian Unruh und Charline Schwarz

00:00 Uhr: Surfen

00:00 Uhr: Shortboard, Frauen, Achtelfinale

19:00 Uhr: Shortboard, Männer, Viertelfinale

21:24 Uhr: Shortboard, Frauen, Viertelfinale

23:48 Uhr: Shortboard, Männer, Halbfinale

Olympia 2024 heute hier im kostenlosen Livestream sehen: Übertragung der Sommerspiele in Paris