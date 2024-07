Basketball-Weltmeister Schröder und Judoka Wagner tragen deutsche Fahne bei Olympia

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder soll gemeinsam mit Judoka Anna-Maria Wagner die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag tragen.

Schröder und Wagner haben sich bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durchgesetzt, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

Bei einer Wahl setze sich Schröder gegen den Tennisprofi und Olympiasieger von Tokio, Alexander Zverev, und den Olympiasieger von 2016 und Sportschützen Christian Reitz durch. Am Mittwoch (24. Juli) würden Details auf einer Pressekonferenz des Deutschen Olympische Sportbunds (DOSB) veröffentlicht, so der Bericht weiter.

Wagner gewann in der Abstimmung gegen Jessica von Bredow-Werndl, Dressurolympiasiegerin sowie Fußballerin Alexandra Popp nominiert.

"Ein kleiner farbiger Junge"

Bereits vor Monaten hatte Basketballprofi Schröder seinen Wunsch geäußert, die Fahne bei den olympischen Sommerspielen in Paris tragen zu wollen. Vor der Wahl machte er die Bedeutung und Relevanz der Wahl zum Fahnenträger deutlich, denn sie "zeigen, welche unglaublichen Chancen und Möglichkeiten dieses Land auch Kindern und Menschen mit dunkler Hautfarbe und Migrationshintergrund bieten" könne: "Ein kleiner farbiger Junge aus Braunschweig, das wäre doch was." so der Bericht weiter.

Der Basketball-Weltmeister Schröder wäre der zweite Basketballer und der erste farbige Athlet, der die Fahne für Deutschland tragen würde. 2008 wurde Dirk Nowitzki als erster deutscher Basketballer zum Fahnenträger gewählt.

Kleiner Wermutstropfen für den Sportler

Der 30-jährige Profi der Brooklyn Nets, der die Nationalmannschaft zum WM-Titel führte und als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, muss dabei einen Nachteil in Kauf nehmen.

Die Feier beginnt um 19:30 Uhr und soll rund drei Stunden dauern. Damit wäre der Sportler erst weit nach Mitternacht zurück in Lille. Dort wird am Samstag (27. Juli) um 13:30 Uhr das erste Vorrundenspiel gegen Japan stattfinden.