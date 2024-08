Die Olympia-Highlights am Sonntag, 4. August - diese Entscheidungen stehen für Deutschland an

Die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris sind in vollem Gange. Bogenschießen, Judo, Handball und weitere Sportarten stehen auf dem Programm. Eine Übersicht der Highlights am Sonntag, den 4. August.

Anzeige

Das deutsche Team darf auch am neunten Olympia-Tag mit Entscheidungen auf Medaillen hoffen. Nach dem Team-Gold gehören die deutschen Reit-Asse auch im Dressur-Einzel zu den Favoriten. Edelmetall strebt zudem Bogenschütze Florian Unruh an. In der Leichtathletik wird der schnellste Mann der Welt gesucht, auf dem Center Court von Roland Garros kommt es im Tennis zum Duell der Giganten zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz.

Anzeige

Anzeige

Termine der Deutschen Mannschaften

9 Uhr: Beachvolleyball, Männer, Achtelfinale, Deutschland - Brasilien

14 Uhr: Handball, Männer, Deutschland - Slowenien

17:15 Uhr: Basketball, Frauen, Deutschland - USA

20 Uhr: Feldhockey, Männer, Deutschland - Argentinien

Anzeige

Anzeige

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

10 Uhr: Mit dem Olympiasieg im Teamwettbewerb haben Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Frederic Wandres ihre Topform schon nachgewiesen. Im Einzel soll es das nächste Edelmetall geben. Insbesondere von Bredow-Werndl, die schon 2021 in Tokio Gold holte, gehört zu den Favoritinnen.

14:46 Uhr: Silber im Mixed hat Florian Unruh bereits gewonnen, nun möchte er auch im Einzelwettbewerb im Bogenschießen einen Volltreffer landen. Um in den Medaillenkampf eingreifen zu können, muss der Berliner zunächst jedoch das Achtel- und Viertelfinale überstehen.

21:50 Uhr: Der 100-Meter-Sprint der Leichtathleten gehört traditionell zu den Höhepunkten bei Olympischen Spielen. Deutsche Starter spielen bei der Vergabe der Medaillen allerdings keine Rolle.

Entscheidende Wettkämpfe

Pferdesport

10 Uhr: Dressur, Einzel

Anzeige

Anzeige

Schwimmen

18:30 Uhr: 50 m Freistil, Frauen, Finale

18:36 Uhr: 1500 m Freistil, Männer, Finale

19:06 Uhr: 4 x 100 m Lagen, Männer, Finale

19:26 Uhr: 4 x 100 m Lagen, Frauen, Finale

Leichtathletik

19:50 Uhr: Hochsprung, Frauen, Finale

20:30 Uhr: Hammerwurf, Männer, Finale

21:50 Uhr: 100 m, Männer, Finale

Radsport

14 Uhr: Frauen, Straßenrennen

Golf

9 Uhr: Herren, Einzel, 4. Runde

Fechten

20:30 Uhr: Florett Mannschaft, Damen, Finale

Schießen

15:30 Uhr: Skeet, Frauen, Finale

Tischtennis

14:30 Uhr: Einzel, Männer, Finale

Turnen

15 Uhr: Ringe, Männer, Finale

15:40 Uhr: Stufenbarren, Frauen, Finale

16:24 Uhr: Sprung, Männer, Finale

Badminton

16:10 Uhr: Doppel, Herren, Finalrunde, Finale

Bogenschießen

14:46 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Finale

Surfen

03:46 Uhr: Shortboard, Männer, Finale

04:27 Uhr: Shortboard, Frauen, Finale

Tennis

13:30 Uhr: Einzel, Herren, Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, Finale

15 Uhr: Doppel, Damen, Finale

Mysteriöse Box bei Olympia: Das steckt in dem Geschenk für die Gewinner

Anzeige

Vorkämpfe

Leichtathletik

10:05 Uhr: 3000 m Hindernis, Frauen, Vorläufe

10:20 Uhr: Hammerwurf, Frauen, Qualifikation

10:55 Uhr: 200 m, Frauen, Vorläufe

11 Uhr: Weitsprung, Männer, Qualifikation

11:50 Uhr: 110 m Hürden, Männer, Vorläufe

12:35 Uhr: 400 m Hürden, Frauen, Vorläufe

19:05 Uhr: 400 m, Männer, Vorläufe

20 Uhr: 100 m, Männer, Halbfinale

20:35 Uhr: 800 m, Frauen, Halbfinale

21:10 Uhr: 1500 m, Männer, Halbfinale

Kanu/Slalom

15:30 Uhr: Canoe Kajak Cross, Herren, Vorläufe

16:45 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Vorläufe

Fechten, Herren

11:50 Uhr: Florett Mannschaft, Herren, Viertelfinale

13:40 Uhr: Florett Mannschaft, Herren, Platzierungsrunde 5-8

14:50 Uhr: Florett Mannschaft, Herren, Halbfinale

16 Uhr: Florett Mannschaft, Herren, Kampf um Platz 7

16 Uhr: Florett Mannschaft, Herren, Kampf um Platz 5

Schießen

09 Uhr: Ol. Schnellfeuerpistole 25 m, Männer, 1. Qualifyingsession

09:30 Uhr: Skeet, Frauen, Qualifikation

13 Uhr: Ol. Schnellfeuerpistole 25 m, Männer, 2. Qualifyingsession

Deutsche Teilnehmer:innen: Florian Peter, Christian Reitz, Nadine Messerschmidt und Nele Wissmer

Segeln

12:05 Uhr: ILCA 7, Männer, 7. Wettfahrt

12:05 Uhr: Nacra 17, Mixed, 4. Wettfahrt

12:45 Uhr: Nacra 17, Mixed, 5. Wettfahrt

13:01 Uhr: ILCA 7, Männer, 8. Wettfahrt

13:25 Uhr: Nacra 17, Mixed, 6. Wettfahrt

14:35 Uhr: ILCA 6, Frauen, 7. Wettfahrt

15:31 Uhr: ILCA 6, Frauen, 8. Wettfahrt

17:05 Uhr: 470er, Mixed, 5. Wettfahrt

18 Uhr: 470er, Mixed, 6. Wettfahrt

"Aufsehenerregend": Olympia-Selfie von Nord- und Südkorea geht viral

Handball

Vorrunde, Gruppe A, 5. Spieltag

9 Uhr: Schweden - Japan

21 Uhr: Spanien - Kroatien



Vorrunde, Gruppe B, 5. Spieltag

11 Uhr: Ägypten - Argentinien

16 Uhr: Ungarn - Frankreich

19 Uhr: Dänemark - Norwegen

Basketball, Damen

Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag

13:30 Uhr: Kanada - Nigeria

21 Uhr: Australien - Frankreich



Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag

11 Uhr: Japan - Belgien

17:15 Uhr: Deutschland - USA

Basketball/3x3

Finalrunde, Viertelfinale

21:30 Uhr: NN

22:05 Uhr: NN



Vorrunde, 13. Spieltag

17:30 Uhr: Frankreich - China

18 Uhr: Lettland - Polen



Vorrunde, 14. Spieltag

18:35 Uhr: Serbien - Litauen

19:05 Uhr: USA - Niederlande

Volleyball, Frauen

Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag

13 Uhr: Frankreich - USA

17 Uhr: China - Serbien



Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag

21 Uhr: Brasilien - Polen



Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag

09 Uhr: Italien - Türkei

Volleyball/Beach

9 Uhr: Männer, Ehlers/Wickler (Hamburg) - George/Andre (Brasilien), Achtelfinale

9 Uhr: Frauen, Achtelfinale

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Hockey, Herren, Finalrunde, Viertelfinale

10 Uhr: Indien - Großbritannien

12 Uhr: Belgien - Spanien

17:30 Uhr: Niederlande - Australien

20 Uhr: Deutschland - Argentinien

Wasserball, Frauen

Vorrunde, Gruppe A, 5. Spieltag

14 Uhr: Ungarn - Australien

18:30 Uhr: Kanada - Niederlande



Vorrunde, Gruppe B, 5. Spieltag

15:35 Uhr: Italien - Spanien

20:05 Uhr: Frankreich - Griechenland

Boxen/Amateure

11 Uhr: Federgewicht, Frauen, Viertelfinale

11:32 Uhr: Mittelgewicht, Frauen, Viertelfinale

12:04 Uhr: Bantamgewicht, Frauen, Halbfinale

12:20 Uhr: Fliegengewicht, Männer, Halbfinale

12:36 Uhr: Halbweltergewicht, Männer, Halbfinale

12:52 Uhr: Halbschwergewicht, Männer, Halbfinale

13:08 Uhr: Schwergewicht, Männer, Halbfinale

Badminton

8:30 Uhr: Einzel, Damen, Finalrunde, Halbfinale

10:50 Uhr: Einzel, Herren, Finalrunde, Halbfinale

Bogenschießen, Männer

09:30 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Achtelfinale

13 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Viertelfinale

13:52 Uhr: Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Halbfinale

10:48 Uhr: Florian Unruh (Berlin) - Tom Hall (Großbritannien), Achtelfinale

Kitesurfen

12:15 Uhr: Formula Kite, Männer, Qualifikation

12:35 Uhr: Formula Kite, Frauen, Qualifikation

Olympia 2024 heute hier im kostenlosen Livestream sehen: Übertragung der Sommerspiele in Paris