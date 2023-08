Die Pest kostete Millionen Menschen das Leben. Vor allem im Mittelalter kursierte die Epidemie in Europa. Jetzt haben Forscher:innen 4.000 Jahre alte Nachweise für die Krankheit gefunden.

Das Wichtigste in Kürze Die Pest-Erreger wurden im Zahnmark von drei Personen gefunden.

Die DNA stammt aus der Bronzezeit.

Es ist der älteste Nachweis der Pest in Großbritannien.

Forscher:innen aus Großbritannien haben bei menschlichen Überresten aus der Bronzezeit den Pest-Erreger "Yersinia pestis" entdeckt. Untersucht haben sie dafür laut "Spiegel" Skelettteile von 34 Personen. Diese stammen aus einem Massengrab in Charterhouse Warren in Somerset und in Levens, Cumbria. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler:innen im Fachjournal "Nature Communications".

Erreger im Zahnmark gefunden

In drei Fällen konnten sie den Pest-Erreger nachweisen. Zwei Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren sowie eine etwa 35 Jahre alte Frau seien demnach infiziert gewesen. Die Personen seien wahrscheinlich Zeitgenossen gewesen und hätten vor etwa 4.000 Jahren gelebt. Es sind die bisher ältesten Nachweise des Pest-Erregers "Yersinia pestis" in Großbritannien.

Wie häufig der Erreger "Yersinia pestis" in Großbritannien vor 4.000 Jahren auftrat, lässt sich nicht genau sagen. Die Forschenden schließen jedoch nicht aus, dass unter den untersuchten Personen noch weitere infiziert waren - die Pest-DNA aber nicht mehr nachgewiesen werden konnte.

"Die Fähigkeit, alte Krankheitserreger aus degradierten Proben von vor Tausenden von Jahren nachzuweisen, ist unglaublich", zitiert der "Spiegel" aus einer Mitteilung die Erstautorin Pooja Swali. "Diese Genome können uns Aufschluss über die Ausbreitung und die evolutionären Veränderungen von Krankheitserregern in der Vergangenheit geben und uns hoffentlich helfen zu verstehen, welche Gene für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wichtig sind."