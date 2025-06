Dienstgespräche auf Privat-Handy: Sicherheitsexperten schlagen wegen Trumps Telefonaten Alarm

Da Donald Trump generell sehr mitteilungsbedürftig ist, dürfte es niemanden überraschen, dass der US-Präsident auch gerne telefoniert. Sicherheitsexpert:innen stellt es angesichts Trumps schnellen und oftmals sorglosen Griffs zum Hörer allerdings diverse Nackenhaare auf.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump sorgt aufgrund seiner Telefonate für Sicherheitsbedenken.

Laut eines Medienberichts benutzt der US-Präsident sein privates Handy auch für wichtige berufliche Gespräche.

Sicherheitsexpert:innen schlagen Alarm: Trump könnte gehackt werden, oder Betrüger:innen auf den Leim gehen.

Donald Trump telefoniert viel und gerne: Mit seinem Telefonieverhalten sorgt der US-Präsident aber für Sorgenfalten auf der Stirn von Sicherheitsexpert:innen. Der US-Präsident besitzt insgesamt drei Handys. Laut "The Atlantic" benutzt Trump aber auch sein privates Smartphone für dienstliche Zwecke. Das will die US-Zeitung von Vertrauten des Republikaners erfahren haben.

Anzeige

Anzeige

Donald Trump drückt auch unbekannten Nummern nicht weg

Damit sorgt der US-Präsident für Sicherheitsbedenken. Schließlich gab es in der Vergangenheit erfolgreiche Hacker-Attacken, unter anderem aus China. "Abgeordnete, Freunde, Familienmitglieder, Unternehmensgrößen, Prominente, Staats- und Regierungschefs sowie Journalisten rufen regelmäßig an, da sie wissen, dass Trump, unbeachtet von seinen Mitarbeitern, auch dann bereit ist, den Hörer abzunehmen, wenn er die Nummer nicht kennt", schreibt "The Atlantic" über das Telefonieverhalten des US-Präsidenten.

Trump soll zwar kein gewöhnliches iPhone besitzen, aber die genauen Sicherheitsvorkehrungen auf seinem Gerät seien unklar. Weit über 100 Menschen sollen die private Nummer des 78-Jährigen haben. Die Gefahr dabei, neben Hacker-Angriffen könnte Trump Anrufer:innen auf den Leim gehen, die sich für jemand anderes ausgeben.

Sicherheitsexperte schlägt Alarm

"Ich habe schon einmal mit ihm telefoniert, und er sagte nur: "Ich muss los. Jemand aus einem anderen Land ruft an. Er weiß nicht einmal, aus welchem Land. Er sieht nur die Nummer und denkt: Das könnte ein ausländischer Staatschef sein, mit dem ich sprechen möchte", zitiert "The Atlantic" einen externen Berater Trumps. Passend dazu hatte Trump laut einem anderen Berater bereits am Morgen nach seiner erneuten Wahl zum US-Präsidenten im November 2024 diverse Anrufe von Staatschefs entgegengenommen und darüber ungeniert gegenüber seinem Mitarbeiter-Stab Auskunft gegeben.

Sie werden es nicht glauben. Ich wurde bereits von 20 Staats- und Regierungschefs angerufen. Sie wollen mir alle in den Hintern kriechen. Donald Trump

Aufgrund Trumps sorglosen Einstellung gegenüber seinen Telefonaten schlägt Joel Brenner, der frühere Leiter der US-Spionageabwehr, Alarm: "Wir laufen Gefahr, abgehört zu werden, wir laufen Gefahr, dass jemand unsere Identität missbraucht, und wir laufen Gefahr, unvorbereitet zu sein."

Anzeige