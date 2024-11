Präsident der Super-Reichen? Wohlhabendste Menschen verdienen an Trumps Wahlsieg

Die Börsenkurse schnellten nach Donald Trumps Sieg in der US-Präsidentschaftswahl nach oben. Für die reichsten Menschen der Welt klingelten damit die Kassen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump zieht als Gewinner der Präsidentschaftswahlen 2025 zu einer zweiten Amtszeit wieder ins Weiße Haus ein.

An der Wallstreet herrschte nach dem Wahlsieg des Republikaners Feierlaune.

Hauptprofiteure waren dabei die reichsten Menschen der Welt, die nach dem Triumph Trumps massive Vermögenszugewinne verzeichnen konnten.

Ein großer Erfolg war die US-Präsidentschaftswahl nicht nur für Donald Trump – sondern auch für die reichsten Menschen der Welt. Das Vermögen der zehn reichsten Personen verzeichnete laut des "Bloomberg Bilionaire Index" am Tag seines Wahlsieges am 6. November einen Anstieg von 64 Milliarden US-Dollar. Dies berichtete unter anderem der US-Sender CNN am Donnerstag (7. November).

Der Zuwachs markierte einen Rekord: Es sei der "größte tägliche Zuwachs" des Vermögens der Super-Reichen seit Bestehen des Index 2012 gewesen, wie "Bloomberg" mitteilte. Der größte Profiteur ist dabei ein leidenschaftlicher Trump-Unterstützer.

Anzeige

Anzeige

Die finanziellen Gewinner von Trumps Wahlsieg: Elon Musk erzielt einen riesigen Vermögenszuwachs

Elon Musk ist unter den Super-Reichen der USA einer der offensten Unterstützer Trumps und profitierte als Tesla-Chef und Großaktionär der Firma enorm von dessen Sieg und dem Aufschwung an der Wall Street. Die Tesla-Aktie legte allein bis zum deutschen Börsenschluss um mehr als 13 Prozent zu.

Laut des "Bloomberg"-Index konnte Musk am Wahltag einen Zuwachs von 26,5 Milliarden zu seinem Gesamtvermögen von 290 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Der Tech-Milliardär hatte im Vorfeld der US-Wahl den Trump-Wahlkampf massiv mit Geldern unterstützt. Der Tesla-Chef spendete rund 119 Millionen Dollar zur Unterstützung des Wahlkampfs und trat sogar gemeinsam mit Trump auf.

Allein bis Mitte Oktober überwies Musk 43,6 Millionen Dollar (gut 40 Millionen Euro) an die Organisation "America PAC", die sich vor allem auf umkämpfte Bundesstaaten wie Pennsylvania konzentrierte. Dies berichtete die Deutsche Presse-Agentur Ende Oktober.

Im Video: Gewalt-Rede in Pennsylvania: Elon Musk mobilisiert Trump-Wähler

Anzeige

Anzeige

Warren Buffett, Bill Gates und Jeff Bezos: Profiteure des Trump Sieges

Nicht nur Musk ging mit großen Gewinnen aus der US-Wahl. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos konnte ein Vermögensplus von 7,1 Milliarden erzielen. Und das, nachdem er in der Woche zuvor der ihm gehörenden US-Zeitung "Washington Post" untersagt hat, offen die Demokratin Kamala Harris zu unterstützen.

Neben Bezos profitierten auch Microsoft-Gründer Bill Gates und Ex-Microsoft CEO Steve Ballmer, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin sowie Wall Street Legende und Berkshire-Hathaway-CEO Warren Buffett.

Keiner der genannten Milliardäre unterstützte öffentlich einen Präsidentschaftskandidaten in der diesjährigen Wahl. In der Vergangenheit sprachen sie sich jedoch, die oben genannten, mehrheitlich für demokratische Kandidat:innen aus.

Anzeige

Anzeige

Warum löste die Trump-Wiederwahl einen solchen Aufschwung der Börsen aus?

Ein Grund für den Vermögenszuwachs der Super-Reichen war der kräftige Anstieg an der US-Börse. Der Leitindex Dow Jones und der S&P-500-Index – der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst – feierten einen Rekordanstieg.

Einer Gründe für die nach oben kletternden Aktienkurse ist die Erwartung, dass mit einer zweiten Trump-Amtszeit "eine neue Ära der Deregulierung und anderer wirtschaftsfreundlicher Gesetze und Maßnahmen" eingeleitet wird, wie CNN Business annimmt. Gegenüber des Senders bekräftigte dies auch Michael Block, Chef des Finanzanalyse-Unternehmens "AgentSmyth".