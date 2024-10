Dinslaken: 17-Jähriger überfällt Tankstelle mit Schusswaffe

Am Donnerstagabend (17. Oktober) soll ein 17-Jähriger in Nordrhein-Westfalen eine Tankstelle mit einer Schusswaffe überfallen haben. Die Polizei nimmt ihn noch am Tatort fest.

Mit einer Schusswaffe soll ein 17-Jähriger in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen. Der maskierte Jugendliche habe am Donnerstagabend den 23 Jahre alten Kassierer der Tankstelle bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Morgen mit.

Festnahme noch am Tatort: Zeugin sei Dank

Da eine Zeugin umgehend die Polizei alarmiert habe, hätten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen noch im Verkaufsraum der Tankstelle entwaffnet und festgenommen. Verletzt worden sei niemand. Um was für eine Schusswaffe es sich genau handelte und weshalb der Jugendliche auf sie Zugriff hatte, war zunächst unklar.

