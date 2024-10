Schweden: Verletzter nach Schüssen in Einkaufszentrum

Die Schusswaffengewalt in Schweden reißt nicht ab. Tatort ist nun abermals ein Einkaufszentrum - mitten am Tag.

Wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall an einem anderen Ort im Land ist in Schweden erneut ein Mann bei Schüssen in einem Einkaufszentrum verletzt worden.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet

Der angeschossene Mann sei nach der Tat in Sollentuna im Norden von Stockholm am Vormittag ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Es seien Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet worden. Festgenommen worden sei noch niemand. Nach Informationen wurden zwei Personen gesehen, die vom Tatort wegliefen. Das Einkaufszentrum wurde demnach vorübergehend geräumt.

Kurz zuvor ein ähnlicher Fall südlich von Göteborg

Am vergangenen Sonntag (6. Oktober) waren auch in einem Einkaufszentrum in Kungsbacka südlich von Göteborg Schüsse gefallen. Dabei wurde ebenfalls ein Mann verletzt. Zwei 14-Jährige wurden festgenommen, einer davon unter Tatverdacht und der andere wegen Beihilfe. Außerdem wurde am Montag in Malmö ein Mann in einer Wohnung erschossen, mutmaßlich durch ein Fenster. Auch in dem Fall wurde ein Teenager unter Tatverdacht festgenommen.

Könnte es sich in beiden Fällen um Bandenkriminalität handeln?

Inwieweit die Vorfälle etwas mit der Bandenkriminalität in Schweden zu tun haben, ist bisher nicht geklärt. Das skandinavische Land ringt seit langem mit kriminellen Gangs, die zunehmend auch Minderjährige rekrutieren, damit diese Gewalttaten für sie verüben.