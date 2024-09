Direktwahl des Kanzlers: Scholz und Merz gleichauf

In der K-Frage würden sich Wähler:innen laut "Bild"-Umfrage weder für Scholz noch für Merz entscheiden. Denn die Zahlen zeigen ein enges Rennen zwischen den Kandidaten der Bundestagswahl 2025.

Anzeige

Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt würde, hätten laut einer Umfrage weder Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) noch Herausforderer Friedrich Merz (CDU) derzeit die Nase vorn. Beide kommen in einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild" auf einen Wert von 30 Prozent - 35 Prozent würden sich weder für Scholz noch für Merz entscheiden.

Dabei schneiden beide besser ab als in der letzten Befragung: Merz, der seit der vergangenen Woche der designierte Kandidat der Union ist, legte um fünf Prozentpunkte zu, Scholz sogar um neun. Potenzielle Kanzlerkandidaten anderer Parteien standen in der Umfrage nicht zur Auswahl.

Im Video: Umfrage: Merz wenig Zustimmung als Kanzlerkandidat - das ist der Favorit

Auf die Frage, mit wem CDU und CSU koalieren sollten, wenn sie mit Merz die Bundestagswahl im Herbst 2025 gewännen, nannten die meisten Befragten (34 Prozent) die "große" Koalition mit der SPD. Auf Platz zwei (20 Prozent) kommt eine Koalition aus Union und AfD, die Merz jedoch ausgeschlossen hat.

Bei der Sonntagsfrage, wen man am kommenden Sonntag wählen würde, wenn dann die Bundestagswahl wäre, gab es wenige Veränderungen. Die AfD legte in einer Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" um einen Punkt auf 20 Prozent zu, zuletzt erreichte sie diesen Wert im März. Die Union bleibt klar stärkste Kraft mit 32 Prozent (-1). Die SPD gewinnt einen Punkt auf 15 Prozent, Grüne (10 Prozent), BSW (10 Prozent) und FDP (4 Prozent) stagnieren. Die Linke liegt bei 2 Prozent (-1).