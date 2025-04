Donald Trump soll intern das Aus von Elon Musk im Weißen Haus bestätigt haben

Elon Musk zieht sich offenbar als Präsidentenberater von Donald Trump zurück. Der Tech-Milliardär kehrt zu seinen Firmen zurück, bleibt aber möglicherweise informell im Weißen Haus präsent.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk zieht sich wohl aus seinem Beraterposten im Weißen Haus zurück.

Der Rückzug erfolgt nach einem 130-Tage-Zeitraum als "besonderer Regierungsangestellter".

Trotz des Rückzugs könnte Musk weiterhin informell als Berater tätig sein.

Laut dem Nachrichtenportal "Politico" hat Elon Musk entschieden, sich aus seinem Beraterposten bei Donald Trump zurückzuziehen. Trump informierte demnach seinen engsten Kreis über Musks Rückzug, der in den kommenden Wochen stattfinden soll. Musk war als Chef-Berater für mehr Effizienz in der amerikanischen Regierung tätig, doch nun sei es Zeit für seine Rückkehr zu seinen Unternehmen. Der Rückzug erfolgt nach einem 130-Tage-Zeitraum, in dem Musk den Status als "besonderer Regierungsangestellter" hatte.

Trump-Sprecherin Karoline Leavitt bezeichnete die Enthüllung auf X im Anschluss allerdings als "Müll". Ihre anschließende Aussage wirkt jedoch nicht wie ein kategorisches Dementi: Sie erklärte, dass sowohl Elon Musk als auch Präsident Trump öffentlich bestätigt haben, dass Musk seine Rolle als spezieller Regierungsangestellter beenden wird, sobald seine beeindruckende Arbeit bei DOGE abgeschlossen ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Trump deutete Musk-Abschied bereits an

Trump hatte Musks Abgang bereits am 24. März bei einer Kabinettssitzung angekündigt und ihn dabei öffentlich als "Patrioten" und "Freund" gelobt, trotz interner Kritik an Musks unberechenbaren Alleingängen. Trump-Verbündete sehen Musk als politisches Risiko, da sie von seiner Unberechenbarkeit frustriert sind. Zum Beginn dieser Woche hatte Trump auf Nachfrage eines Journalisten erklärt, dass Musk "irgendwann" zu seinen Unternehmen zurückkehren wollen würde. "Er will es", sagte Trump in Washington. "Ich würde ihn so lange behalten, wie ich ihn behalten kann."

Anzeige

Anzeige

Börse reagiert auf möglichen Musk-Abschied

Die US-Börse reagierte prompt auf die Ankündigung: Der Kurs von Teslas Aktien stieg innerhalb von 20 Minuten um sechs Prozent auf 281 Dollar. Laut "Politico" könnte Musk jedoch weiterhin eine informelle Rolle als Berater behalten und gelegentlich im Weißen Haus zu sehen sein. Eine Quelle erklärte, dass jeder, der glaubt, Musk werde vollständig aus Trumps Umfeld verschwinden, "sich selbst täuscht".

Weder die US-Regierung noch Musk haben sich bislang zu der Ankündigung geäußert. Der Rückzug markiert dennoch einen bedeutenden Schritt in der politischen Landschaft der USA und könnte Auswirkungen auf Musks Unternehmen haben.