Trump spricht von baldigem Musk-Abschied

Die Zusammenarbeit zwischen Trump und Musk im Weißen Haus könnte bald enden. Trotz Trumps Lob für Musk als Berater deutet er an, dass Musk bald zu Tesla zurückkehren muss.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Tage von Elon Musk als Berater im Weißen Haus könnten gezählt sein.

Trotz seiner engen Zusammenarbeit mit Trump.

Trump lobt Musk, betont jedoch, dass er ein großes Unternehmen zu führen hat und irgendwann zurückkehren wird.

Aktuell scheinen US-Präsident Donald Trump und Elon Musk wie unzertrennlich. Doch die Tage des Tesla-Chefs als hochrangiger Berater im Weißen Haus könnten möglicherweise gezählt sein, ebenso wie die Zeit seiner Regierungsschlankheitsbehörde, dem Department of Government Efficiency (Doge). "Ich denke, er ist erstaunlich, aber ich denke auch, dass er ein großes Unternehmen zu führen hat, und irgendwann wird er zurückgehen", sagte Trump über Musk. "Er will es. Ich würde ihn so lange behalten, wie ich könnte."

Anzeige

Anzeige

Musk darf nur 130 Tage für Trump arbeiten

Musk ist offiziell nur Berater und temporärer Regierungsmitarbeiter - dies geht mit einer Begrenzung von maximal 130 Arbeitstagen für die US-Regierung pro Jahr einher. Seine Zeit im Weißen Haus könnte also Ende Mai enden. Ein Beamter des Weißen Hauses sagte jedoch im Februar gegenüber "Politico", dass es kein Ende seiner Zusammenarbeit mit Trump gebe und dass er "hier bleiben" werde.

Die Kommentare des Präsidenten, die bei einer Unterzeichnungszeremonie im Weißen Haus für eine Durchführungsverordnung zur verstärkten Überprüfung von Ticket-Wiederverkäufern gemacht wurden, kamen angesichts wachsender öffentlicher Besorgnis über das Chaos und die Turbulenzen, die durch Doge verursacht wurden. Gleichzeitig steckt Tesla angesichts sinkender Absatzzahlen und wachsender Vandalismus-Vorfälle in einer tiefen Krise. Der Aktienkurs des Unternehmens stürzte im ersten Quartal um 36 Prozent ab.

Doge ebnet Weg für Massenentlassungen

Musk strebt durch Doge eine erhebliche Reduzierung der Bundesbelegschaft an. Dies beinhaltet die Entlassung von Tausenden von Regierungsmitarbeiter:innen, um die Verwaltungskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Ein zentraler Punkt von Musks Agenda war die Abschaffung oder Zusammenlegung bestimmter Bundesbehörden, die als überflüssig oder ineffizient angesehen wurden. Dazu gehören die für Entwicklungshilfe zuständige Behörde United States Agency for International Development und das United States Institute of Peace. Zudem hat die Trump-Regierung die Auflösung des US-Bildungsministeriums angekündigt.

Musk sieht sich auf Kurs, seine gesteckten Ziele innerhalb der 130 Tage erreichen zu können. „Ich denke, wir werden den Großteil der Arbeit, die erforderlich ist, um das Defizit um eine Billion Dollar zu reduzieren, innerhalb dieses Zeitrahmens abgeschlossen haben", hatte Musk gegenüber Fox News geäußert.

Anzeige

Anzeige