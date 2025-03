Doppelcrash auf der A61 bei Bingen: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein Lkw fährt zwischen Dorsheim und Bingen am Rhein in einen unbesetzten Streifenwagen und in einen weiteren Lkw. Die Fahrerkabine wird zusammengestaucht, der Fahrer tödlich verletzt.

Anzeige

Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 ist ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Die Fahrerkabine des Lkws wurde infolge mehrerer Kollisionen zusammengedrückt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Anzeige

Anzeige

Der Unfallhergang

Der 65-Jährige war demnach mit seinem Lkw auf gesperrter Fahrspur zunächst einem unbesetzten Streifenwagen, dann einem anderen Lkw aufgefahren. An letzterem wurde gerade auf dem Seitenstreifen ein Reifen gewechselt, der rechte Fahrstreifen war dafür gesperrt worden.

Mit seinem Lkw habe der Fahrer zunächst die Absperrung durchbrochen, hieß es, dann sei er erst mit dem Polizeiwagen, danach mit dem Pannen-Lkw kollidiert. Der Pannen-Lkw sei dadurch in ein vor ihm stehendes Auto geschoben worden. Auch ein Service-Fahrzeug habe der Lkw des 65-Jährigen touchiert, der Polizeiwagen sei rechts in die Schutzplanke geschleudert worden. Der Fahrer des Pannen-Lkws war laut Polizei vor seinem Fahrzeug, als der erste Lkw ihm auffuhr. Er sei gestürzt und habe sich leicht an der Hand verletzt.

Wegen des Unfalls war die A61 in Richtung Ludwigshafen im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Es habe einen erheblichen Rückstau gegeben, teilte die Polizei mit.

Warum der 65-Jährige mit seinem Lkw auf die gesperrte Fahrspur geriet, war nach Angaben des Polizeisprechers zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an, beteiligte Fahrzeuge wurden dafür beschlagnahmt. Auch ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter soll helfen.