Eine alpine Bergtour endete für eine 33-jährige Bergsteigerin tödlich.

Eine Bergtour auf den Großglockner in Osttirol fand für eine 33-jährige Österreicherin ein tödliches Ende. Wie verschiedene Medien berichten, ist die Frau offenbar knapp unterhalb des Gipfels erfroren.

Das war geschehen

Bereits am Samstagmorgen (18. Januar) startete die Frau zusammen mit ihrem 36-jährigen Freund die Tour auf den 3.798 Meter hohen Berg - den höchsten Berg Österreichs. Dafür waren beide Alpinisten mit einer Hochtourenausrüstung ausgestattet.

Wie "5min.at" berichtet, sollte die Tour offenbar über den Stüdlgrat zum Großglockner und beim Abstieg über den Kleinglockner, Adlersruhe zurück zum Ausgangspunkt gehen. Jedoch sei der Aufstieg aufgrund "konditioneller und technischer Schwierigkeiten schleppend vorangegangen", schreibt "5min.at" und beruft sich dabei auf Polizeiangaben.

Gegen Mitternacht war die 33-Jährige mit ihren Kräften so am Ende, dass ein Weiterkommen nicht möglich war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden Österreicher circa 50 Meter unterhalb des Großglockner-Gipfelkreuzes am Stüdlgrat.

Um einen Notruf abzusetzen, machte sich dann der 36-Jährige alleine auf den Weg zur Adlersruhe, berichtet "Osttirol heute".

Bergretter fanden leblose Frau vor

Noch in der Nacht machten sich die alarmierte Bergrettung Kals und Alpinpolizist:innen der Polizeiinspektion Lienz zu Fuß auf den Weg. Aufgrund starken Windes war eine Hubschrauberbergung bei Tagesanbruch nicht möglich. Am Sonntag (19. Januar, gegen 10:10 Uhr) erreichten dann die Helfer:innen die Frau, die sie nur noch leblos vorfanden.

Die Leiche der Frau musste terrestrisch geborgen werden. Als Todesursache stellte der Sprengelarzt vermutlich Erfrieren fest.

Der Großglockner

Der Großglockner ist mit seinen 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs und mit mehr als 5.000 Gipfelbesteigungen jährlich ein beliebtes Ziel für Bergsteiger:innen, schreibt der "Focus". Dabei ist der Stüdlgrat (Südwestgrat) der populärste Felsanstieg auf den Berg.

Der Großglockner gehört zur Glocknergruppe und gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Ostalpen. Die Bergkette liegt im mittleren Teil der Hohen Tauern.