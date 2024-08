Dramatischer Unfall: Urlauberin wird auf Rügen von Trecker erfasst und stirbt

Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die 74-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sie war mit einem Fahrrad unterwegs.

Auf der Ostseeinsel Rügen ist eine Urlauberin aus Sachsen von einem Trecker erfasst worden und gestorben.

Die 74-Jährige habe am Nachmittag (1. August) in Neu Mukran mit einem Rad am Fahrbahnrand gestanden, als der Traktor mit einem Anhänger mit Heuballen an ihr vorbeigefahren sei, teilte die Polizei mit.Warum die Frau dann unter das rechte hintere Rad des Anhängers geraten sei, sei unklar. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der 27-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Er wurde nach dem Unfall von der psychosozialen Notfallversorgung betreut. Bei ihm seien keinerlei Auffälligkeiten festgestellt worden, hieß es. Die Polizei habe zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzugezogen. Für die Ermittlungen zum Unfallhergang sucht die Polizei nun nach Personen, die als Zeugen oder Ersthelfer vor Ort waren.