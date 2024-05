Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Wenden im Sauerland

Im Sauerland sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus drei Menschen verletzt worden. Zur Brandursache gibt es bislang keine Informationen.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus im Sauerland sind drei Menschen verletzt worden. Eine Person habe schwere und die zwei anderen leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen (17. Mai). Das Feuer in Wenden im Kreis Olpe war am frühen Freitagmorgen ausgebrochen und habe sich auch auf ein angrenzendes Wohnhaus ausgebreitet. Dort sei aber niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten und Ermittlungen zur Brandursache dauern an.