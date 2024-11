Seit dem Angriff auf die Ukraine provoziert Russland den Westen regelmäßig mit militärischen Manövern. Jetzt tauchte ein Kriegsschiff vor Englands Küste auf.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Inmitten des Ärmelkanals hat eine russische Fregatte ein Manöver abgehalten.

Die britische Marine eskortierte den russischen Verband bei seiner Durchfahrt.

Die "Admiral Golowko" ist mit schwer abfangbaren Hyperschallraketen bewaffnet.

Eine mit modernen Hyperschallraketen ausgerüstete Fregatte der russischen Marine hat nach Angaben aus Moskau ein Manöver im Ärmelkanal zwischen England und Frankreich abgehalten. Die Besatzung der "Admiral Golowko" habe Anti-Terror-Einsätze geübt, bei denen Luft- und Seedrohnenangriffe eines fiktiven Feindes abgewehrt worden seien, meldeten die staatlichen Nachrichtenagenturen Ria und Tass am Dienstag (12. November) unter Berufung auf eine Erklärung der russischen Nordflotte.

Russlands Machthaber Putin hält eine Rede bei der Einweihung der Fregatte "Admiral Golowko" im Dezember 2023 in St. Petersburg. © Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via Reuters

Briten begleiten Russen-Fregatte

Wie der "Spiegel" mit Verweis auf britische Medien berichtet, wurden die Fregatte und deren Begleitschiffe von der Royal Navy durch den Ärmelkanal eskortiert. Demnach begleiteten die "Admiral Golowko" auch ein russischer Tanker und ein Forschungsschiff. Die Fregatte habe die Durchfahrt durch den Ärmelkanal abgeschlossen und setze nun ihre Einsätze im Atlantik fort, meldeten die russischen Nachrichtenagenturen.

Anzeige

Anzeige

Mit Zirkon-Hyperschallraketen bewaffnet

Demnach war es die erste Langstreckenfahrt der Mehrzweckfregatte seit ihrer Aufnahme in die russische Marine im Dezember 2023. Sie sei am 2. November in ihrer Hauptbasis im Norden Russlands ausgelaufen. Die Fregatte ist nach russischen Angaben mit Zirkon-Hyperschallraketen ausgestattet, die eine Reichweite von 900 Kilometern haben und mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen sollen. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit sind diese Raketen nur schwer abzufangen.

Einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge wurde die "Admiral Golowko" Ende 2023 unter dem Beisein von Russlands Machthaber Wladimir Putin eingeweiht.